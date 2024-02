Früh buchen, Vorteilspreis sichern

Am 28. März startet das Phantasialand in das Parkjahr 2024/2025, wo es wieder phantastische Themenwelten, preisgekrönten Fahrspaß und atemberaubende Shows zu entdecken gibt. Diese besonderen Erlebnisse und unvergesslichen Erinnerungen möchte Phantasialand möglichst vielen Menschen ermöglichen und bietet deshalb stark vergünstigte Vorteilstickets ab 23,00 € an, die es ab sofort im Online-Shop gibt.

Früher buchen, mehr sparen

Entscheidend sparen können die Gäste, wenn sie sich frühzeitig auf einen Besuchstag festlegen. Dabei gilt immer: Je weiter weg der Wunschtermin liegt, desto mehr kann gespart werden. Dazu finden sie im Online-Shop-Kalender die Tickets für den Zeitraum vom 28. März bis zum 15. November. Je nach Besuchstag, zeitlichem Abstand zum Wunschtermin und dem begrenzten Kontingent variieren die Preise.

Vorteilspreise mit begrenztem Kontingent

Damit sich die Gäste an ihrem Wunschtermin auf ihr großes Abenteuer freuen und in phantastische Welten eintauchen können, hat das Phantasialand deshalb diesen wichtigen Tipp: Frühzeitig für einen Besuchstag entscheiden und direkt buchen. Denn nur wer langfristig bucht, kann sich den günstigen Vorteilspreis für den persönlichen Wunschtermin sichern!

Die Öffnungszeiten des Phantasialandes im Parkjahr 2024/2025:

Vom 28. März 2024 bis 15. November 2024 täglich geöffnet von 09:00 bis 18:00 Uhr

Phantasialand Wintertraum vom 16. November 2024 bis 26. Januar 2025 täglich geöffnet von 11:00 bis 20:00 Uhr

Weitere Infos unter: www.phantasialand.de/de/themenpark/preise-und-tickets

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!