Galopprennbahn Köln: „Preis von Europa“

Ein echter Geheimtipp für einen besonderen Familienausflug im Herbst: Am Sonntag, den 28. September, lädt die Kölner Galopprennbahn zum großen Saisonhöhepunkt ein – mit dem prestigeträchtigen Renntag der Mehl-Mülhens-Stiftung 63. Preis von Europa. Auf dem Programm steht Spitzensport mit internationalen Galoppern, ein buntes Rahmenprogramm für Groß und Klein – und ein Tag voller Atmosphäre mitten im Grünen.

Ein Tag auf der Rennbahn für die ganze Familie

Ob entspannter Spaziergang durch den Weidenpescher Park, neugieriger Blick in den Führring oder das Mitfiebern beim Zieleinlauf: Auf der Rennbahn ist jeder willkommen. Kinder dürfen sich auf ein eigenes Familienprogramm mit Ponyreiten, Hüpfburg, Kinderschminken und Bastelaktionen freuen. Eltern können das stilvolle Ambiente bei einem Glas Kölsch und Leckereien aus der Gastronomie genießen.

Sportlich ganz großes Kino

Mit dem „Preis von Europa“ (Gruppe I, 2.400m) steht eines der bedeutendsten Galopprennen Deutschlands auf dem Plan. Hier treten die besten Rennpferde aus ganz Europa gegeneinander an – ein Spektakel, das auch ohne Vorkenntnisse beeindruckt. Der Renntag ist ein echtes Highlight im Kölner Veranstaltungskalender, denn mit der Sprint Trophy „Dingers Gartencenter Köln“ – wird ein weiteres Rennen mit internationalen Spitzenpferden geboten. Es wird spannend, stilvoll und generationsübergreifend.

Ein Stück kölsche Tradition erleben

Die Galopprennbahn Köln-Weidenpesch ist nicht nur eine der schönsten Sportanlagen der Stadt, sondern auch ein Ort mit Geschichte. Wer einmal den Klang der Hufe, das Knistern vor dem Start und die Begeisterung auf den Tribünen erlebt hat, kommt gerne wieder.

Tipp: Früh da sein lohnt sich! Rund um das erste Rennen (ca. 14:00 Uhr) ist besonders viel los – und wer mag, kann schon ab 12:00 Uhr das Gelände erkunden.

Tickets und Infos unter: www.koeln-galopp.de