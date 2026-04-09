Goldige „Aurea“

Bedeutender Nachzucht-Erfolg im Kölner Zoo: Hier kam am 6. Februar 2026 ein weiblicher Prinz-Alfred-Hirsch (Rusa alfredi) zur Welt. Die Tierpflegerinnen und Tierpfleger gaben dem kleinen Hirsch den Namen „Aurea“, auf Lateinisch „Die Goldene“. Ihre Geburt ist deshalb so wichtig, weil von dieser Art im Freiland nur noch rd. 1.400 Tiere leben und Zoos daher Erhaltungszucht betreiben.

So groß wie Rehe, aber schwerer gebaut

Zu sehen sind die Prinz-Alfred-Hirsche auf der Südostasienanlage im Zoo. Die Hirsche leben hier mit Java-Bantengs (auch Asiatische Wildrinder genannt) und Sulawesi-Hirschebern zusammen. Prinz Alfred-Hirsche stammen ursprünglich von den Philippinen. Sie sind etwa rehgroß, aber massiver und schwerer gebaut. Der Kopf ist vergleichsweise schmal, die Ohren sind kurz. Das bis zu 25 Zentimeter lange Geweih bildet an jeder Stange maximal drei Enden aus. Ihr Fell ist kurz, weich und dicht sowie mit Fleck- und Strichmustern gezeichnet.

Laut Weltnaturschutzunion seltenster Hirsch der Erde

Früher kam der Prinz-Alfred-Hirsch in Primär- und Sekundärwäldern sowie Grasflächen in Flach- und Hochlandlagen vor. Heute ist sein Habitat auf unzugängliche, mit Flügelnussbäumen bestandene Berghänge beschränkt. Laut Weltnaturschutzunion (IUCN) ist es die seltenste Hirschart der Erde. Die Tiere fressen überwiegend Knospen und Blätter von Bäumen und Sträuchern. Heute werden Prinz Alfred-Hirsche mehrheitlich als Einzeltiere oder in Gruppen von bis zu drei Tieren angetroffen. Ob dies ihre natürliche Sozialstruktur ist oder sie früher Rudel gebildet haben, ist nicht bekannt. Das Brunftgeschehen erreicht seine Spitze von November bis Dezember. Kälber werden nach einer Tragzeit von rund 240 Tagen gesetzt. Prinz Alfred-Hirsche sind gebietsweise ausgerottet. Grund ist die massive Lebensraumzerstörung durch Waldrodung und Bejagung der Tiere zur Fleischgewinnung. Da, wo sie noch vorkommen, umfasst ihr Bestand nur noch rd. 1.400 Tiere – Tendenz weiter fallend. Benannt wurden sie nach dem Sohn von Queen Victoria, Prinz Alfred.

Zoos sind aktive Artenschützer

Gemeinsam mit anderen Zoos forciert der Kölner Zoo die Erhaltungszucht-Anstrengungen bei dieser Art. Für den Fortbestand der Prinz-Alfred-Hirsche waren Zoos seit jeher wichtig. Anfang der 1980er Jahre schienen sie bereits ausgestorben. Dann wurden auf den philippinischen Inseln Panay und Negros noch einige wenige Tiere entdeckt. Sie bildeten die Gründerpopulation zweier erfolgreicher Erhaltungszuchtprogramme. Heute beläuft sich der Bestand von Prinz-Alfred-Hirschen in Menschenobhut wieder auf rund 170 Tiere. An ihnen konnten Zoologen z.B. das Fortpflanzungsverhalten dokumentieren. Auch die Ansprüche, die die Tiere an ihren Lebensraum stellen, konnten erfasst und das Wissen Verantwortlichen von Schutzprojekten auf den Philippinen zur Verfügung gestellt werden. Zudem sind die in Zoos lebenden Tiere Botschafter für wildlebende Artgenossen, anhand derer man z.B. auf die Gefährdungssituation aufmerksam machen und Fundraising-Aktionen starten kann.

Dinos im Zoo

• Geöffnet im Zoo ist wieder die große Dinoworld-Sonderschau. 24 originalgetreue Dino-Figuren – vom T-Rex mit Riesenzähnen bis zum 35 m langen Argentinosaurus – sorgen für große Augen bei Jung und Alt. Die detailgetreu gestalteten XXL-Figuren des weltweit führenden Dino-Austellers „DinoDon“ entführen die Gäste in die Zeit der Urzeitreisen.

• Die lebensechten Exponate sind jetzt aus der Winterruhe erwacht und bieten wieder Bewegungs- und Soundeffekte.

• Nicht weniger packend ist das „Dino VR Erlebnis“ der VR-Experten von „TimeRide“. Gäste gehen dabei im Alten Nashornhaus des Kölner Zoos auf eine rd. 10-minütige Virtual Reality-Zeitreise in die ferne Vergangenheit. Die Expedition führt mittels VR-Brille viele Millionen Jahre vor unsere Zeit mitten unter die Dinosaurier. Erzähler ist der Kölner Erfolgsautor Frank Schätzing.

• Zusätzlich bietet der Kölner Zoo im Zoo Shop das exklusive Panini Stickerheft (inkl. 6 Gratis-Stickern) an. Das Album hat auf 48 Seiten Platz für 260 Sammelsticker rund um die tierischen Stars. Zusätzlich enthalten sind drei Sonderseiten „Dinoworld Köln".

• Wer das Dino-Ticket kauft, sichert sich zusätzlich zu Besuch von Zoo und Aquarium auch VR Erlebnis und Panini Album www.koelnerzoo.de/dinoworld-koeln/

Online-Tickets kaufen – Vorteile sichern: Der Kölner Zoo hat durchgehend von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Tickets und Infos unter www.koelnerzoo.de. Tipp: Dort online gekaufte Tages-Tickets oder Kombi-Tickets gelten als VRS-Fahrausweis – keine Parkplatzsuche, kein Anstehen an der Kasse