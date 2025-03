Grand Prix-Aufgalopp am 30. März 2025

Kölscher Star-Galopper Tünnes startet beim Kölner Saisonauftakt

Am Sonntag geht es endlich wieder los auf der Galopprennbahn in Köln-Weidenpesch. Die Winterpause ist vorbei und beim Kölner Renn-Verein ist die Vorfreude auf die erste Veranstaltung des Jahres groß.

Mit dem Grand Prix-Aufgalopp (Listenrennen, 2.400m, 25.000 Euro) findet dann auch gleich ein sportlicher Leckerbissen beim acht Prüfungen umfassenden Premiere-Renntag statt. Mit Spannung erwarten die Galoppfans dabei das Comeback eines besonderen, nicht nur beim Kölner Publikum sehr beliebten Pferdes, des Gruppe 1-Siegers Tünnes. Den urkölschen Namen hat er seinem Besitzer Holger Renz zu verdanken. Der liebt es, seinen Galoppern diese besonderen kölschen Namen zu geben, die alle einen Zusammenhang zu seiner Heimatstadt haben. Der sechsjährige Tünnes, Bruder von Arc-Held Torquator Tasso, wird mittlerweile von Trainer Maxim Pecheur im Gestüt Röttgen in Rath-Heumar vorbereitet. Tünnes sollte in diesem Listenrennen unter seinem Reiter Martin Seidl eine erste Chance auf den Sieg besitzen. Zu achten hat der Guiliani-Sohn besonders auf Lokalmatador Wintertraum mit dem Slowaken Michal Abik im Sattel. Das am Platz trainierte Grand Prix-Pferd von Trainer Waldemar Hickst gilt als echter Prüfstein für den Favoriten.

Mit einem Konditionsvorteil bereits absolvierter Starts im neuen Jahr kommen Sign of Stars (Thore Hammer-Hansen), Aff un zo (Cecilia Müller) und Vaisseau Fantome (Eduardo Pedroza) an den Start. Sign of Stars gehört Rennvereins-Präsident Eckhard Sauren und wird vom Trainer der Stunde Henk Grewe am Platz trainiert. Für Grewe spricht die bestechende Frühform seiner Pferde, die bereits 12 Rennen in der neuen Saison gewonnen haben. Neun Pferde kommen im sportlichen Höhepunkt des Tages an den Start (5. Rennen 16:10 Uhr).

Am 30. März erwartet die Besucher im Weidenpescher Park ein abwechslungsreiches Familienprogramm. Für Familien gibt es viele kostenlose Attraktionen, darunter Ponyreiten, eine Kinder-Zaubershow, eine Hüpfburg sowie Fußballdart. Außerdem sorgen der Kletterleuchtturm und das Bungee-Trampolin für viel Spaß. Neben den Attraktionen wird Rennbahn Maskottchen Galoppi vor Ort sein, um Foto- und Autogrammwünsche zu erfüllen. Wer sich kreativ ausleben möchte, kann sich beim Kinderschminken verzaubern lassen.

Durch den Renntag führen Moderator Thorsten Castle, Rennbahn-Kommentator Marvin Schridde sowie Madeline Zilch, die bereits im letzten Herbst erstmals in Köln auf der Rennbahn moderiert hat.

Infos & Tickets finden Sie unter www.koeln-galopp.de Einlass ab 11:30 Uhr; Programmbeginn 13:30 Uhr, 1. Rennen 14:00 Uhr; Ehrung Assistent Galopper des Jahres 14:40 Uhr im Führring; Freibier-Aktion von 14:45 Uhr bis 15:30 Uhr ; Grand Prix Aufgalopp 5. Rennen 16:10 Uhr