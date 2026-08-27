Weltkindertag in Bonn: Großes Familienfest

Am Weltkindertag laden das GOP Varieté-Theater Bonn und das Radisson Blu Hotel, Bonn gemeinsam mit zahlreichen Partnern aus der Region zum großen Familienfest ein. Von 11 bis 18 Uhr erwartet die Besucher ein vielfältiges Programm zum Entdecken, Ausprobieren und Mitmachen. Der Eintritt ist frei.

Wie sieht eigentlich der eigene Name in Brailleschrift aus? Was haben bunte Windräder mit Kinderrechten zu tun? Und wer traut sich aufs Rodeo oder an den Action-Stapler? Unter dem Motto „Ein Meer voller Möglichkeiten“ verwandelt sich am 20. September das gesamte Areal des GOP Varieté-Theaters Bonn und des Radisson Blu Hotels, Bonn in sechs bunte Erlebniswelten.

Entwickelt wurde das vielfältige Programm in enger Zusammenarbeit mit Partnern aus Wissenschaft und Bildung, Kunst und Kultur, Sport, sozialem Engagement und Unterhaltung. Die unterschiedlichen Kompetenzen und Angebote der Beteiligten spiegeln sich in der inhaltlichen Bandbreite des Programms wider. Die Themen Kinderrechte, Teilhabe und Inklusion gehören dabei ebenso selbstverständlich zum Fest wie Theater, Musik, Sport und gemeinsame Erlebnisse – mal ganz konkret, mal spielerisch und oft dort, wo man sie zunächst gar nicht erwartet.

Sechs Erlebniswelten – unzählige Möglichkeiten

In der Entdeckerwelt wird geforscht, experimentiert und programmiert. Die Kreativwelt bietet Raum zum Malen, Basteln und Gestalten. In der Bewegungswelt warten unter anderem Soccer, Klettern, Bewegungsparcours oder Hüpfburg, während die Abenteuerwelt mit Rodeo oder Action-Stapler lockt.

Die Bühnenwelt verbindet Theater, Tanz, Musik und Varieté mit Mitmachangeboten und Workshops. Ein musikalisches Highlight des Tages ist das Konzert der Band BrassGazz. Für Pausen und Stärkung sorgt die Genusswelt mit vielfältigen Speisen und Getränken.

Ein Fest von Bonner Freunden für die Region

Hinter dem Familienfest steht ein starkes Netzwerk aus Bonn und der Region. Neben dem GOP Varieté-Theater Bonn und dem Radisson Blu Hotel, Bonn beteiligen sich unter anderem die Sparkasse KölnBonn, die Stiftung Wissen der Sparkasse KölnBonn, die Behinderten-Gemeinschaft Bonn e.V., der Stadtsportbund Bonn, das Kinderwerk Baronsky, Radio Bonn/Rhein-Sieg, die Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft, der Deutsche Kinderhospizverein e.V. und der GOP Freundeskreis Bonn e.V. Gemeinsam machen sie den Weltkindertag zu einem Fest von Bonner Freunden für die Region. Für das Radisson Blu Hotel, Bonn hat der Tag eine zusätzliche Bedeutung: Das Hotel feiert in diesem Jahr, genau wie das GOP Varieté-Theater Bonn, sein zehnjähriges Bestehen. Die Sparkasse KölnBonn wird 200 Jahre alt.

Weitere Informationen und das aktuelle Programm: www.variete.de/bonn/weltkindertag

Einzelne Programmpunkte, darunter die GOP Shows und der Familienbrunch, sind kostenpflichtig beziehungsweise separat zu buchen. Für Kinder bis einschließlich 14 Jahre gilt bei den GOP Shows an diesem Tag „Kids für Nix“.