Großes Sommerprogramm rund um den Paradise Beach

In diesem Sommer erleben die Gäste den Paradise Beach der Therme Euskirchen mit vielen Specials. Nach dem Ausbau des Beach Clubs rund um den Natursee im vergangenen Jahr hat sich die Therme als Sommer- und Urlaubsdestination weit über die Region hinaus etabliert. Neben den Angeboten, die 365 Tage im Jahr erlebbar sind – Palmenparadies mit Lagune, Außenbecken, Südseeströmung, Gesundheitsbecken, Dampfbad, Infrarotkabinen und Vitaltherme & Sauna mit den 12 thematisierten Saunawelten – lockt der Sommer vor allem mit dem Paradise Beach. In der dortigen Textilsauna dominieren im Sommer Zeremonien mit erfrischenden Kräuter- und Zitrusfrucht-Aufgüssen.

Am Paradise Beach ist ein neuer Lieblingsplatz entstanden, der schon im Vorjahr viele neue Besucher anlockte. Eine kühle Erfrischung und ein fruchtiger Cocktail an der Beach Bar oder im Außenpool, chillige Musik, zwischendurch ein angenehmer Saunagang – das ist das perfekte Spa mit Urlaubsfeeling. Um das Erlebnis noch exklusiver zu machen, bietet die Therme seit diesem Sommer neue Liegeflächen an. Die Summer, Sea oder auch Paradise Lounge sind zubuchbar als besondere Ruheinseln. Die Flasche Champagner oder der Cocktail nach Wahl – hier lässt sich der Sommer auf unvergleichliche Art genießen.

Surf Days in der Therme Euskirchen – Wellenreiten am Paradise Beach (bis 23. Juli 2023!)

Als besonderes Special erleben die Gäste in diesem Jahr Action und Spaß auf dem Surfboard. Bis zum 23. Juli sind die Surf Days zu Gast am Paradise Beach. Hier gibt es die Gelegenheit, Entspannung und Wellenreiten zu verbinden. Die aufblasbare Surfstation ist Garant für großen Sommer-Spaß – für alle, vom Profi bis zum Anfänger (Kinder ab 1,30m Körpergröße und 33kg). Ob „real surfing“ im Stehen oder auch auf den Knien oder im Liegen – ausprobieren und Spaß haben, darum geht es beim SommerSpecial. Instruktoren weisen alle Interessierten vor Ort ein, die Surf-Slots (30 Min) sind vor Ort an der Surfstation buchbar.

Sommerwellness. Beach-Club. Summerfeeling für die ganze Familie.

Neben den attraktiven Specials gibt es in diesem Jahr auch wieder das Sommerprogramm für Familien. In den Sommerferien (NRW und Rheinland-Pfalz) öffnet die Therme das Palmenparadies und den Beach für Jung und Alt. Das organisierte Sommerferienprogramm gibt's dienstags bis donnerstags, in der Zeit vom 26.6. bis 4.8.2023 von 12-14 Uhr. Kreative Programmpunkte, sportliche Wettbewerbe und ganz viel Spaß für die jungen Gäste.

Beach Weekend & Kino am Beach.

An den Sommerwochenenden freuen sich die Gäste bei den „Beach Weekends“ auf Live-Musik am Paradise Beach (jeden Freitag-Sonntag bei warmen Temperaturen). Sie genießen erfrischende Cocktails und pure Entspannung am Beach. Ein Bad im Außenpool, chillen am Strand, gemeinsame Erholung mit den besten Freunden oder Wellness in der neuen Textilsauna. Vom 17. bis zum 30. Juli können die Gäste Blockbuster am Beach sehen. „Kino am Beach“ ist beste Unterhaltung für alle Sinne.

Summer Paradise Party

Am 15. Juli 2023 feiert die Therme die „Summer Paradise Party“. Das große Sommerfest mit Live-Musik, einem bunten Unterhaltungsprogramm und Feuerwerk mit Specials am Abend.

„Den Sommer neu erfunden“

Uwe Barth, Head of Therme Euskirchen und COO der Thermengruppe Josef Wund, freut sich mit seinem rund 80-köpfigen Team auf diesen Thermensommer: „Es ist so toll zu sehen, wie unser Paradise Beach mit Außenpools und Textilsauna im letzten Jahr angenommen wurde. Da haben wir den Sommer in unserer Therme wirklich neu erfunden! Hier ist ein Sommer-Hotspot in der Region entstanden, Ibizafeeling ganz ohne Flugstress. In diesem Jahr haben wir wieder besondere Specials dazugewonnen. Da ist für jeden das Richtige dabei. Bezwingen auch Sie die Wellen!“ Uwe Barth weiß als Branchenkenner genau, was die Gäste wünschen: „Leichtigkeit und Entspannung erleben, schöne Momente haben, die Sonne genießen, einen Drink am Beach trinken… Wir freuen uns auf alle Thermengäste, die Sommer-Wellness in unserer Wohlfühloase erleben möchten.“

Ticket-Buchung und aktuelle Informationen auf www.badewelt-euskirchen.de.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!