Henk Grewe Eins-Zwei, Voitton vor Perito

Im sportlichen Hauptereignis beim Kölner Familien-Renntag gab es am Samstag einen Doppelerfolg für das Heimquartier von Trainer Henk Grewe. Die beiden frischen Sieger Voitton und Perito traten sogar mit 2 Kilogramm Mehrgewicht an als die Konkurrenz. Das hinderte die beiden Kölner Protagonisten nicht daran, die Gegner auf der 1.300 Meter-Strecke locker in die Schranken zu verweisen. Im Ziel hatte der für Besitzer Denis Cengiz angetretene Voitton, ein Best Solution-Sohn, unter Jockey Leon Wolff das bessere Ende für sich. Auch Stallgefährte Perito mit Derbysiegreiterin Nina Baltromei im Sattel, machte kräftig Eindruck. Der dritte Rang ging an Avyaan, Gast aus Gütersloh des Trainers Andreas Wöhler. 22.000 Euro hatte der Sieger Voitton auf der BBAG-Auktion im badischen Iffezheim gekostet, offenbar eine lohnende Investition. Der Sieger stammt aus dem Gestüt Riepegrund in der Lüneburger Heide.

AUSBLICK: Die nächsten Veranstaltungen auf der Galopprennbahn Weidenpesch sind die Konzerte der Fantastischen Vier am 22. August, Provinz am 23. August und die Galopprennen beim After Work-Renntag am Freitag, den 12. September 2025.

www.koeln-galopp.de/