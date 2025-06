Hier kommt der Sommer Köln ´25

Auch in diesem Sommer kann man die Ferien ganz entspannt in der eigenen Stadt verbringen, denn wie seit vielen Jahren lädt der „Sommer Köln“ wieder zu einem ebenso vielfältigen wie unterhaltsamen Programm ein. Unter dem Motto „Die Stadt ist die Bühne“ gibt es vom 12. Juli bis zum 26. August an unterschiedlichen Orten im Rechts- und Linksrheinischen Straßen- und Kindertheater, Musik-, Tanz- und Filmveranstaltungen sowie Kabarett und Mitmachaktionen für alle Altersgruppen. Ein sechswöchiges Fest voll bester Unterhaltung – und das zum Nulltarif.

Traditionell startet das Programm des „Sommer Köln“ mit den „Hafensounds“ am Schokoladenmuseum. Format und Ort sind gleichermaßen beliebt und bieten die perfekte Bühne für ein Novum: für das stimmgewaltige Chorfest. Am 12. Juli kommen rund zehn Chöre aus Köln und der Region auf die Bühne und geben die schönsten Pop-Klassiker, Filmtitel und Weltmusikhits in allen Stimmlagen zum Besten. Am Sonntag ertönt an gleicher Stelle Weltmusik für jeden Geschmack – mal tanzbar, mal tiefgründig und immer ganz wunderbar eingängig.

× Erweitern Foto: Papperlapupp Papperlapupp

In der verschiedenen Bürgerhäusern der Stadt begeistert die bunte Mischung vor allem Familien. Im Engelshof trainiert „Clown Olli“ sogar die Lachmuskeln der Kleinsten und im Bürgerhaus Kalk heißt es „Hands up!“. In seiner wortlosen Familienshow voller Musik, Humor erweckt „Lejo“ seine Hände auf einzigartige Weise zum Leben und erzählt damit eine abenteuerliche Geschichte. Im Quäker Nachbarschaftsheim kann man sich einen ganzen Tag lang Teil eines verbindenden Familienfestes sein. Bei „Zwirbelwind der Vielfalt“ trifft Kultur auf Kulinarik und vereint alle Generationen. Was es mit dem „phantastischen Grammophon von Mr. & Mrs. Twistly“ auf sich hat, erfährt man in der charmanten Boden- und Luftakrobatik-Show von Kira und Anders in der Alten Feuerwache. Im Bürgerhaus Kalk entführt das Ensemble Integral” in seiner farbenfrohen Inszenierung in die tragikomische Welt der Prinzessin Turandot. Im Kulturbunker Mülheim erfährt man „Das Blaue vom Himmel“ und lauscht den herrlichen Geschichten der Gruppe „NARRATRIO“ über kleine Helden aus aller Welt. Richtig krachen lassen es Pia und Nino von „Deine Kinderband“. Da wackeln im Bürgerzentrum Nippes bei rockig-poppiger Musik mit lustigen und frechen Texten vielleicht sogar die Wände. Das „Theater Papperlapupp“ besucht den Engelshof und lässt die Hauptfigur Dotti im „Zauberer von Oz“ auf einer musikalischen Reise aufregende Abenteuer erleben. Wie man die unterschiedlichsten Interessen unter einen Hut bringt, zeigt das „Schreibkollektiv [in klammern]“ mit seiner Familienlesung rund um die Klasse 2b im Kulturbunker Mülheim.

Die „Hofklänge“ haben sich als absoluter Publikumsmagnet erwiesen. Vom 21. bis 27. Juli bieten junge Talente im Innenhof der Hochschule für Musik und Tanz ihrem Publikum täglich hochkarätige Live-Musik von Klassik bis Jazz. Es empfiehlt sich, zeitig dort zu sein, denn die Plätze sind begrenzt und sehr beliebt. Und es lohnt sich ganz sicher!

Egal, wofür man sich entscheidet, ist eins gewiss: Dem Publikum wird eine bunte Mischung aus Straßentheater, Musik, Tanz und Film geboten und lässt die Herzen garantiert höherschlagen – an den schönsten Ort und selbstverständlich wie immer bei freiem Eintritt.

Weitere Informationen unter: www.sommer.koeln