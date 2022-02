Der diesjährige Ladies Day am 08. März in der Therme Euskirchen ist ein ganz besonderer, denn an diesem Tag ist der Internationale Weltfrauentag. Wie jeden Dienstag werden hier alle Wellnessfans mit einem Verwöhnprogramm mit pflegenden Peelings und Beauty-Masken oder Aqua Fit Programmen wie Aqua Zumba und Yoga verwöhnt. Besucherinnen können dann hier einfach mal ungestört quatschen, ein Glas Prosecco trinken und dabei so richtig ausspannen, mit der besten Freundin, der Schwester oder der Kollegin.

Am 8. März legt die Therme aber noch mehr Frauen Power und Specials obendrauf. Als Ausdruck der Anerkennung und der Gleichberechtigung dominiert die rote Nelke an diesem Tag in der Therme Euskirchen. Alle Gäste können kostenfrei einen Balance Check nutzen. Weitere Specials wie Vorträge und Wellnessbehandlungen finden den ganzen Tag über statt.

Und Ladies aufgepasst: Auch die Markenbotschafterin der Therme Euskirchen und Power-Frau Maxi Biewer wird da sein und aus ihrem Buch „Ich mach aus Regen Sonnenschein“ lesen.

Alle Supermamas, Powerfrauen, Chefinnen, Rebellinnen, Lebenskünstlerinnen sind dazu eingeladen, diesen Tag in der Therme Euskirchen zu genießen und es sich so richtig gut gehen zu lassen.

Weitere Infos unter: www.badewelt-euskirchen.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!