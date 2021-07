In die höchsten Höhen

Wer als KölnerIn hoch hinaus will, muss nicht erst den langen Weg in die Berge antreten. Hochseilgärten, Kletterparks und -hallen sind zwar vielleicht nicht ganz so abenteuerbehaftete aber dennoch in jedem Fall spaßige Alternativen. Wir zeigen, welche Locations sich im Umkreis lohnen.

Canyon Chorweiler

Der Canyon Chorweiler ist bundesweit die erste gemeinnützige Kletterhalle. An der Kletterwand gibt‘s alle Schwierigkeitsgrade für jedes Alter und jede Fitnessform. Für abwechslungsreiche Routen bei einem steten Geländewechsel ist gesorgt. Klettern ohne Vorkenntnisse nur mit zusätzlicher Buchung eines Trainers möglich.

Weichselring 6a (Chorweiler), Tel. 534 35 10, Ö: tägl. 10-23h & n.V., ab 5,50 €, www.canyon-chorweiler.de

Stuntwerk Köln

Zwischen Fernsehstudios und alten Backsteingebäuden liegt Mülheims modernste Kletterhalle: Im Stuntwerk werden Sportträume wahr, denn die lichtdurchflutete ehemalige Industriehalle auf dem Carlswerk-Gelände vereint Sport- und Freizeitwelt unter einem Dach. Egal ob Bouldern, Parkour oder Functional Fitness – auf dem urbanen Gewerbecampus findet sich ein großes Angebot. Auf einer Gesamtfläche von 2.000 Quadratmetern warten Kletter-Routen in allen Schwierigkeitsgraden.

Schanzenstr. 6-20 (Mülheim), Tel. 888 93 90, Ö: tägl. 9-23h, ab 8€, www.stuntwerk.de

Kletterwald Schwindelfrei

Der Kletterwald bietet 14 Hochseilgarten-Parcours in zwei bis etwa 20 Metern Höhe. Je nach Schwierigkeitsgrad überquert der Gast wackelige Burma-Brücken, macht waghalsige Tarzan-Sprünge, bezwingt Kletterwände, überwindet Lianen-Gänge oder gleitet auf Seilrutschen. Alles ausreichend gesichert natürlich.

Liblarerstr. 183, Tel. 02232-15 74 71, ab 16,50€, genaue Öffnungszeiten unter: www.kletterwald-schwindelfrei.de

Hochseilgarten & Kletterpark K1

Einen Parcours in den Wipfeln der Bäume bezwingen: Das bedeutet Abenteuer und Herausforderung pur. Wackelige Brücken wie im Dschungel, verbundene Plattformen wie auf einsamen Pfaden und mehr. Da kommt man sich vor wie Indiana Jones oder Lara Croft. Ausdauer, Kraft und Mut wird hier gefordert. Auch einfach nur klettern ist drin. Alles gesichert, versteht sich. Parcours für die Kleinsten sind ebenfalls da. Ob als Familie, Gruppe bis acht Personen, mit der Schule, oder als Teamevent für Firmen.

Schallemicherstr. 40, Odenthal, Tel. 02207-847 14 40, Ö: Sa/So 10-19.30h, ab 9€, www.hochseilgarten-k1.de

Kletterpark Biggesee

Im Ortsteil Rosenthal direkt am Ufer des Biggesees wurde der Kletterpark erst 2017 gebaut. Es können 58 Kletterübungen in sechs Parcours mit Seilrutschen, Free-Fall und Riesenschaukel absolviert werden. Es gibt einen leichteren oder schwierigeren Weg. Im Gasthof Rosenthal kann sich anschließend gestärkt werden. Und auch die „Nicht-Kletterer” behalten von dort aus ihre Lieben im Auge.

Rosenthal 2, Olpe, Tel. 02761-697 25 27, ab 9€, genaue Öffnungszeiten unter: www.kletterpark-biggesee.de

Bronx Rock Kletterhalle

Körperspannung, Kraft und Technik verbessern: Bis zu 16,5 Meter hoch klettern auf einer Kletterfläche von 1.200 qm – da ist für jeden Schwierigkeitsgrad etwas dabei. Überhängende Wände sind eine Herausforderung für die Mutigsten. Highlight ist der Indoor-Hochseilgarten in 10 Meter Höhe, sowie die Kletterschlange. Im Boulderbereich klettert man bis zu 4,50 Metern hoch ohne Sicherung, dafür über einer dicken und weichen Unterlage. Events, Geburtstage und mehr sind möglich.

Vorgebirgsstr. 5, Tel. 02236-89 05 70, Ö: Mo-Fr 9-23h, Sa/So 9-22h, ab 13,50€, www.bronxrock.de

