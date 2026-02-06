Internationaler Award für Freizeitpark Efteling

Die IAAPA (International Association of Amusement Parks and Attractions) gab gestern Abend bekannt, dass Efteling mit dem Brass Ring Excellence Award für das „Best Sustainability Program“ ausgezeichnet wird. Die Jury, bestehend aus erfahrenen Fachleuten aus der internationalen Freizeit- und Attraktionsbranche, zeigte sich beeindruckt, wie das Thema Nachhaltigkeit vollständig in alle Aktivitäten von Efteling integriert ist: „Efteling wird ausgezeichnet für ein umfassendes, kulturell verankertes Nachhaltigkeitsprogramm, das vollständig in der DNA des Parks verankert ist. Hochwertige, emotional ansprechende Kommunikationsmittel hoben die starken ESG-Leistungen (Environment, Social, Governance) hervor, was zur höchsten Gesamtbewertung führte.“Der Preis für besonders innovative und wegweisende Initiativen wird in diesem Jahr zum zweiten Mal verliehen. Weitere Nominierte waren Disney sowie die mexikanische Gruppe Grupo Xcaret. Die offizielle Preisverleihung findet im Mai im Rahmen eines jährlichen Treffens der IAAPA statt.

„Efteling noch schöner weitergeben“: „Wir sind außerordentlich stolz auf diese internationale Anerkennung“, sagt Fons Jurgens, Vorsitzender der Geschäftsführung von Efteling. „Efteling investiert in vielen Bereichen umfassend in Nachhaltigkeit. Es ist unsere Aufgabe, Efteling noch schöner an künftige Generationen weiterzugeben. Das ist nur möglich, wenn der Park für die Gäste interessant bleibt, seinen einzigartigen Nutzen klar herausstellt und verantwortungsvoll mit seiner naturnahen Umgebung umgeht. Klimaneutralität bis 2030 und Net Zero bis 2050 gehören zu den Zielen, ebenso wie unsere soziale und unternehmerische Verantwortung. Diese internationale Auszeichnung ist eine Würdigung dieser Arbeit und bestätigt, dass der eingeschlagene ESG-Kurs richtig ist.“

Naturnahe Umgebung für alle zugänglich: Der alleinige Gesellschafter, die im Jahr 1950 gegründete Stiftung Naturpark Efteling, verfolgt bis heute das Ziel, den Lebensraum zu verbessern und zu bereichern. In den vergangenen Jahren hat der Freizeitpark mehrere umfangreiche Investitionen in die Nachhaltigkeit getätigt, um seinen ökologischen Fußabdruck zu verringern und den Park barrierefreier zu gestalten. So wurden mehr als 25.500 Solarpaneele installiert und ein groß angelegtes Energiespeichersystem realisiert. Darüber hinaus wurde im vergangenen Jahr die erste Dampflok auf elektrischen Betrieb umgestellt. Gebäude im Themenbereich Anderrijk werden dank der Erweiterung eines thermischen Energiespeichers (TES) gasfrei beheizt. Der inklusive Spielwald Nest! wurde 2021 eröffnet, und seit Beginn dieses Jahres sind nahezu alle Erzählungen im Park über die Efteling-App in vier Sprachen untertitelt – ein großer Vorteil für hörgeschädigte Menschen. Durch ein effizientes Wassermanagement sowie eine gezielte Pflege der Natur zur Förderung der Biodiversität stärkt der Park zudem seine naturnahe Umgebung.

IAAPA: Die IAAPA (International Association of Amusement Parks and Attractions) ist der führende internationale Verband der Attraktions- und Freizeitindustrie. Zu seinen Mitgliedern zählen Freizeitparks, Zoos und Aquarien, Museen und Wissenschaftszentren, Family Entertainment Center, Wasserparks sowie Hersteller und Zulieferer der Branche.