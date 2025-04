Jeck im Sunnesching för Pänz 2025

Ausverkauft in wenigen Minuten, gefeiert von Kindern und Eltern gleichermaßen: Nach der erfolgreichen Premiere 2024 geht Jeck im Sunnesching för Pänz in die nächste Runde – und wird größer, bunter und noch jecker!

Am 15. Juni 2025 verwandelt sich der Tanzbrunnen Köln in ein farbenfrohes Festivalgelände voller Musik, Spiel und Spaß. Aufgrund der großen Nachfrage wird aus dem Indoor-Event nun ein Open-Air-Festival für die ganze Familie.

Einlass ist um 13 Uhr. Das Programm startet um 15 Uhr.

Auf der Bühne stehen die kölschen Lieblingsbands der Kids: Kasalla, Miljö, Planschemalöör – und erstmals auch Cat Ballou. Außerdem sorgen die Kinder-Cheerleader des 1. FC Köln sowie DJ Cem für beste Stimmung. Durch das Programm führen erneut Moderatorin Miriam Valdivieso und Pänz-Co-Moderatorin Lotta Fabian. Unterstützt werden sie von Aline Ackers, die das gesamte Bühnenprogramm in Deutsche Gebärdensprache übersetzt – für ein barrierefreies Festivalerlebnis für alle Jecken.

Aber nicht nur auf der Bühne ist etwas los: Das gesamte Gelände wird zum jecken Wunderland mit interaktiven Mitmachaktionen und kreativen Spielbereichen. Sharky Schwimmschule und x4kids – Das EntdeckerCamp sind wieder als engagierte Gastgeber mit an Bord.

„Wir freuen uns riesig, dass wir in diesem Jahr erstmals am Start sind“, sagt Oliver Niesen von Cat Ballou. „Kids sind immer mit so viel Herz und Freude dabei – das steckt an.“

Charity-Partner ist in diesem Jahr der Kinderschutzbund Köln. Mit Aktionen für Kinder macht der DKSB auf seine wichtige Arbeit aufmerksam. Becher können statt gegen Pfand zugunsten des DKSB gespendet werden.

Für das Festival gibt es verschiedene Ticketoptionen: Das Kinderticket gilt für Kinder im Alter von 2 bis 15 Jahren. Kinder dürfen nur in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person teilnehmen. Ab 16 Jahren wird ein Erwachsenenticket benötigt. Darüber hinaus steht ein Familienticket zur Verfügung, das zwei Kindertickets und zwei Erwachsenentickets zum vergünstigten Preis beinhaltet.

Alle Tickets beinhalten die kostenfreie Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs (VRS) am Veranstaltungstag. Tickets und weitere Infos gibt es unter: jeckimsunnesching.de