Nach zwei ausverkauften Ausgaben findet Jeck im Sunnesching för Pänz auch 2026 wieder im Tanzbrunnen statt, und das kölsche Familienfestival wächst weiter. Noch mehr Musik, noch mehr jecke Highlights und noch mehr Platz für Pänz. Die dritte Ausgabe verspricht erneut ein sonniges Spektakel für kleine und große Jecken.

Am 21. Juni 2026 wird das Tanzbrunnen-Gelände erneut zum farbenfrohen Erlebnispark. Musik, Spiel, Action: alles Open Air und voller kölscher Lebensfreude. Einlass ist um 13 Uhr, das Programm startet um 15 Uhr.

Auf der Bühne stehen in diesem Jahr die Lieblingsbands der Pänz: Kasalla, Druckluft, Lupo und Planschemalöör. Neu dabei ist De Pänz vum Rhing, die Kinder- und Jugendtanzgruppe der Kölner Rheinveilchen.

Moderiert wird Jeck im Sunnesching för Pänz wieder von Miriam Valdivieso und Pänz-Co-Moderatorin Lotta Fabian. Für die Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache sorgt erneut Aline Ackers, damit alle Jecken gemeinsam feiern können.

Auch abseits der Bühne bleibt es spannend: Das Gelände verwandelt sich in ein jeckes Abenteuerland mit Mitmachstationen, kreativen Spielflächen und vielen Überraschungen. Sharky Sportsclub und x4kids – Das EntdeckerCamp sind wieder als engagierte Partner dabei und bringen neue Aktionen für aktive Kids mit.

Ein besonderes Anliegen bleibt die Unterstützung sozialer Projekte. Charity-Partner ist auch 2026 der Kinderschutzbund Köln, der mit Aktionen vor Ort auf seine wichtige Arbeit aufmerksam macht.

Für das Festival stehen erneut verschiedene Ticketoptionen zur Verfügung: Kindertickets (2 – 15 Jahre), Erwachsenentickets sowie vergünstigte Familien- und Gruppentickets. Alle Tickets beinhalten die kostenfreie Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs (VRS) am Veranstaltungstag.

Der Tanzbrunnen ist die Kölner Homebase von Jeck im Sunnesching. Es gibt ein ganzes Wochenende voller jecker Highlights:

20. Juni 2026 – Jeck im Sunnesching – Das Festival in Köln

20. Juni 2026 – Jeck im Sunnesching – Die offizielle Aftershowparty im Theater am Tanzbrunnen

21. Juni 2026 – Jeck im Sunnesching för Pänz – Der Familientag

Alle Infos und Tickets gibt es unter: www.jeckimsunnesching.de