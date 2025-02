Karneval im Hauptbahnhof:

Köln lässt im Karneval bald wieder „die Puppen tanzen“ – und im Hauptbahnhof tanzen die Pänz! Zwischen dem 17. und 24. Februar 2025 verwandelt sich der Kölner EinkaufsBahnhof erneut in die Bühne für den beliebten Pänz-Pokal, der in diesem Jahr in die 21. Runde geht. Die Organisator:innen sowie 30 Kinder- und Jugendtanzgruppen laden wieder dazu ein, gemeinsam die karnevalistische Lebensfreude zu feiern.

Neben etablierten Tanzgruppen aus der Region fiebern dieses Jahr sieben Neulinge auf ihre erste Teilnahme hin. Besonders spannend: Auch eine Truppe aus St. Vith, Belgien, ist vertreten. Das zeigt, wie sehr der Pänz-Pokal begeistert und verbindet – sogar über die Landesgrenzen hinaus. Die „alten“ sowie die „neuen Hasen“ treten in der Woche vom 17. bis 21. Februar täglich von 17:00 bis 18:30 Uhr auf und präsentieren ihre besten Gardetänze.

Ein besonderes Highlight in diesem Jahr ist der brandneue Pänz-Pokal-Song, produziert von der kölschen Band ALUIS, die schon in den vergangenen Jahren den Pänz-Pokal live auf der Bühne begleitet hat.Der dazugehörige Tanz wurde vom bekannten Pänz-Pokal-Gesicht Anna Lena entwickelt und auf den Social-Media-Kanälen des Pänz-Pokals veröffentlicht. Fans des Pänz-Pokals sind eingeladen, den Tanz nachzutanzen und damit ein Teil dieser tollen Bewegung zu werden.

Das große Finale am 24. Februar, traditionell eine Woche vor Rosenmontag, markiert den Höhepunkt des Pänz-Pokals mit Siegerehrung, Gruppenfoto vor dem Kölner Dom, einer Bühnenshow der Gewinnervereine und einem Live-Auftritt von ALUIS. Außerdem erwartet die Zuschauer:innen an diesem Tag eine Überraschung. Ein weiterer Grund, weshalb es sich lohnt, der Veranstaltung einen Besuch abzustatten.

Auch in diesem Jahr gibt es attraktive Gewinne, sowohl für die Pänz auf der Bühne, als auch für die Teilnehmenden in den sozialen Medien. Zu gewinnen gibt es für die Gewinnervereine der ersten fünf Plätze Gutscheine im Wert von bis zu 500 Euro für einen Shop nach Wahl im Kölner Hauptbahnhof sowie 50 Tickets für die DB Regio Tribüne des Schull- und Veedelszöch.

Weitere Tickets hierfür werden in den sozialen Medien ausgelost. Alle Teilnehmenden, die sich an der Abstimmung der Tageslieblinge beteiligen und die jeweiligen Postings auf Instagram oder Facebook kommentieren, haben ebenfalls Chancen darauf, Freikarten zu ergattern.

„Der Pänz-Pokal ist ein leuchtendes Beispiel für die verbindende Kraft des Karnevals – er begeistert Jung und Alt, vereint Regionen und überschreitet in diesem Jahr sogar erstmals Landesgrenzen“, erklärt Stefanie Toloszycki, Werbereferentin der MEKB GmbH, begeistert. Und so ist der Wettbewerb die perfekte Einstimmung auf den Höhepunkt der Session – den Straßenkarneval.

Wer alle Highlights des Pänz-Pokals mitverfolgen möchte, aber nicht live dabei sein kann, sollte dem Instagram-Kanal @paenzpokal_official folgen. Hier gibt es während des gesamten Wettbewerbs tägliche Updates, Einblicke hinter die Kulissen und die Möglichkeit, direkt für seine Lieblinge abzustimmen.

Weitere Infos rund um die Aktion, die Vereine und Termine finden Sie online unter: https://www.einkaufsbahnhof.de/news/paenz-pokal-2025 oder auf Instagram @paenzpokal_official und Facebook @Paenzpokal_official.