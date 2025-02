Karnevalsstimmung pur

Wer sich am 24. Februar im Kölner Einkaufsbahnhof aufhielt, konnte kaum glauben, dass bis Rosenmontag noch einige Tage vergehen. Der Pänz-Pokal hatte bereits eine Woche lang für ausgelassene Karnevalsstimmung mitten im Hauptbahnhof gesorgt, die beim großen Finale vor 700 Zuschauenden nun ihren Höhepunkt fand.

Vom 17. bis 21. Februar hieß es für 30 Nachwuchstanzgruppen: alles geben! Die Energie und Leidenschaft, mit der die Pänz ihre einstudierten Tänze präsentierten, sorgten für großen Applaus und Gänsehautmomente im Publikum.

Am Finaltag selbst, dem 24.02., stieg die Spannung dann noch einmal merklich an. Denn nach dem traditionellen Gruppenfoto vor dem Kölner Dom fieberten die 26 angereisten Vereine der Siegerehrung entgegen.

Die Zuschauenden sowie die Nachwuchstänzerinnen und-tänzer warteten gebannt darauf, dass verkündet wurde, wer in diesem Jahr zu den Gewinnern des Pänz-Pokals gehörte. Jubel brach unter den Kindern des KG Ahl Dormagener Junge aus, die in diesem Jahr auf dem ersten Platz landeten und zur Feier des Tages noch einmal ihren besten Tanz auf der großen Bühne präsentieren durften. Auch die zweitplatzierten KG Närrische Sander TG Sandstürmer und die drittplatzierten Stadt-Garde Meckenheim zeigten unter großem Applaus erneut ihr ganzes Können. Unter allen anwesenden Vereinen wurden noch 50 Tickets für die DB Regio Tribüne zum Schull- un Veedelszöch verlost.

Ein weiteres Highlight war der Auftritt der kölschen Band ALUIS, die den diesjährigen Pänz-Pokal-Hit „Bühne und Applaus“ performten. Der Song, der in dieser Session bereits als Geheimtipp für die Karnevals-Playlist gilt, brachte die Menge zum Mitsingen und Tanzen. Doch es blieb nicht bei dem vielumjubelten Auftritt, denn die Band hatte noch eine besondere Überraschung im Gepäck: Alle, die noch bis zum 07.04.2025 ihre Version des „Pänz-Pokal-Tanzes“ einreichen, haben die einmalige Chance, Teil des Musikvideos von „Bühne und Applaus“ zu werden. Weitere Informationen hierzu unter: https://www.einkaufsba...pokal-2025

Doch damit nicht genug: Eine Woche lang konnten Fans auf Instagram und Facebook für ihre Tages-Favoriten abstimmen. Die beliebtesten Gruppen dieses Online-Votings wurden am Finaltag ebenfalls ausgezeichnet und konnten sich über begehrte Gutscheine für die Shops im Kölner Einkaufsbahnhof freuen.

Nach einer Woche voller Emotionen, unvergesslicher Tanzeinlagen und großer Begeisterung geht der Pänz-Pokal 2025 als weiteres Highlight in die Geschichte des Kölner Karnevals ein. „Der wachsende Bekanntheitsgrad und die mitreißende Atmosphäre zeigen jedes Jahr aufs Neue, dass dieses Event aus dem Kölner Karneval nicht mehr wegzudenken ist“, so Stefanie Toloszycki, Werbereferentin für die Region West der Marketinggesellschaft der bundesweiten EinkaufsBahnhöfe GmbH. „Es ist einfach wunderbar zu sehen, mit wie viel Herzblut die Kinder dabei sind und wie viel Freude sie damit verbreiten.“

Und so ist eines sicher: Der Pänz-Pokal bleibt ein fester Bestandteil der jecken Zeit in Köln und verspricht auch in Zukunft unvergessliche Karnevalsmomente für Groß und Klein.