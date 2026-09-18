Bereits seit mehr als drei Jahrzehnten feiert Köln jedes Jahr rund um den Weltkindertag am 20. September ein riesiges Spielfest in der Kölner Innenstadt. Unzählige Spieleaktionen und Informationsstände von vielfältigen Vereinen, Institutionen und Organisationen der Kölner Gesellschaft sowie zwei Bühnen unterhalten und informieren die jährlich zehntausenden kleinen und großen Besucher*innen beim Kinderund Familienfest zum Weltkindertag in Köln.

Das Weltkindertagfest in Köln wird getragen und umgesetzt durch die kooperative und konstruktive Zusammenarbeit zwischen Stadt Köln, dem Deutschen Komitee für UNICEF e.V., dem Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit, dem Ortsverband Köln e.V., dem Kölner Jugendring e.V., dem Sozialen Zentrum Linoclub e.V., der DEVK als langjährigem Hauptsponsor und der zwo zwo eins Konzept GmbH als Veranstalter. Zudem gestalten nicht zuletzt eine Vielzahl von Träger*innen der freien Jugendhilfe das Fest in besonderem Maße mit.

Das Kinder- und Familienfest zum Weltkindertag in Köln findet in diesem Jahr am Sonntag, den 20. September statt. Das Veranstaltungsgelände erstreckt sich wie bereits in den Vorjahren vom Schokoladenmuseum an der Rheinpromenade entlang bis zum Harry-Blum-Platz. Neben der BIÖG-Bühne des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit am Schokoladenmuseum und dem von „wir helfen e.V. in besonderem Maße geförderten Bühnen- und Aktionsprogramm des Kinderschutzbundes Köln e.V., des Kölner Jugendring e.V. und dem Sozialen Zentrum Linoclub e.V auf dem Harry-Blum-Platz begeistert die Veranstaltung vor allem auch mit vielen bunten Ständen der zahlreichen Kölner Kinder- und Jugend-Institutionen und -Organisationen sowie den tollen Menschen, die diese mit viel Herzblut betreuen.

Interessierte Vereine, Organisationen, Unternehmen und Institutionen sind herzlich eingeladen, das Kinder- und Familienfest mitzugestalten und eine Ausstellungsfläche zu organisieren. Gemeinnützige Organisationen erhalten die Standfläche kostenlos zur Verfügung gestellt. Interessierte können sich per E-Mail an info@weltkindertag.info bewerben und weitere Informationen erhalten.

Ziel der Veranstaltung ist neben dem Spaß und der Freude für die Kinder und Familien aber vor allem auch, die Kölner Stadtgesellschaft auf die Interessen und Rechte der Kinder aufmerksam zu machen und insbesondere an die 54 Artikel der UN-Kinderrechtskonvention zu erinnern, die im Jahre 1989 verabschiedet wurde.

Das Motto des Weltkindertages 2026 lautet „Starke Kinder - starke Zukunft“

Mit diesem auch nationalem Motto fordern UNICEF Deutschland und das Deutsche Kinderhilfswerk Politik und Gesellschaft dazu auf, sich jetzt konsequenter für die Rechte der jungen Menschen, für ihren Schutz und die Stärkung ihrer mentalen Gesundheit einzusetzen. Denn die junge Generation steht massiv unter Druck: Kriege, die Folgen des Klimawandels sowie Wirtschaftskrisen und ihre sozialen Auswirkungen haben spürbare Folgen für Kinder und ihre Familien – in Deutschland und weltweit. Auch die psychische Gesundheit der Kinder und Jugendlichen leidet unter den großen Zukunftssorgen.

Zudem kommen in der digitalen Welt neue Chancen, aber auch große Risiken hinzu. Kinder und Jugendliche brauchen daher mehr Unterstützung und nachhaltige Investitionen in Bildung und Gesundheit, um sich zu starken, resilienten Gestalterinnen und Gestaltern der Gesellschaft von morgen zu entwickeln. Entscheidend ist dafür auch, junge Menschen stärker einzubeziehen – insbesondere bei politischen Entscheidungen, die in erster Linie ihre Zukunft betreffen.

Das Kinder- und Familienfest zum Weltkindertag in Köln wird unterstützt durch die DEVK Versicherungen als Hauptsponsor sowie dem ACV Automobil-Club Verkehr e. V., die Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH sowie dem wir helfen e. V. als Förderer. Die Häfen und Güterverkehr Köln AG, das Deutsche Sport & Olympia Museum und das Schokoladenmuseum Köln sind offizielle Locationpartner*innen.

Der Eintritt sowie die Teilnahme an allen Aktionen ist kostenlos. Alle Informationen finden Interessierte unter www.weltkindertag.koeln