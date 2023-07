Kostenloser Sommerspaß

Lebendig, bunt und vielfältig: Noch bis zum 6. August 2023 verwandelt der „Sommer Köln“ die Stadt in eine riesige Freiluftbühne. Bei dem Programm aus Straßen- und Kindertheater, Tanzperformance, Musik- und Filmveranstaltungen bis hin zum „Singenden Biergarten“ ist für alle Altersgruppen und jeden Geschmack etwas dabei. Bereits seit über drei Jahrzehnten organisieren die Stadt Köln und die SK Stiftung Kultur gemeinsam die beliebte Veranstaltungsreihe, die bei freiem Eintritt zu kulturellen Höhepunkten einlädt.

Theater „Gajes“ mit Deutschland-Premiere zum Start

Das Programm im Mediapark startete am Freitag mit einer Deutschland-Premiere: Das niederländische Theater „Gajes“ kam mit der Inszenierung „We are all astronauts“ in den Mediapark und nahm die Zuschauerinnen und Zuschauer im wahrsten Sinne des Wortes auf eine Reise – durch den Mediapark zum Mars. Das einstündige Stück entpuppte sich als spektakuläre Erfahrung für alle Beteiligten – sowohl visuell als auch musikalisch. Mit Cello, E-Gitarre und Geige begleitete das Ensemble die Inszenierung. „Gajes“ möchte dem Publikum auf ihre ganz eigene Weise die Augen öffnen und das Bewusstsein für den eigenen Lebensraum verändern. Eine Besonderheit dieser Aufführung im öffentlichen Raum: Sie ist mobil. Das Publikum bewegte sich mit den Akteurinnen und Akteuren durch die imposante Architektur des Mediaparks. So bekam jede Spielsequenz ganz automatisch ihr eigenes Bühnenbild und die gesamte Performance wurde an beiden Abenden jeweils zu einem uniquen Ereignis, das allen sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Kurzfilmnächte auf der Seeterrasse

Von Kurzfilmabenden über ein buntes Familienprogramm bis zum „Singenden Biergarten“ – dieses facettenreiche Programm bietet der „Sommer Köln“ im Mediapark. Los geht es auf der Seeterrasse mit dem Kopfhörerkino. Ein Format, das nach Einbruch der Dunkelheit besten Sound in urbaner Atmosphäre garantiert. Bei den Kurzfilmnächten flimmern jeweils ab 21:30 Uhr spannende und unterhaltsame Werke über die große Leinwand. Kabellose Kopfhörer sorgen für einen erstklassigen Klang.

Die Kurzfilme starten am 27. Juli mit Beiträgen unter dem Motto „Blickwinkel jüdischer FilmemacherInnen“. Der Abend beleuchtet jüdisches Leben im Exil sowie in Israel aus vielfältigen Perspektiven der künstlerischen und kritischen Auseinandersetzung verschiedener Filmemacher*innen mit jüdischen Wurzeln. Kritische und humorvolle Kurzfilme zum Thema „Endlich Urlaub!“ sind am 28. Juli zu sehen. Absurd, komisch und manchmal tragisch sind die Geschichten, die gezeigt werden. „Made in Cologne“ sind alle der teilweise hoch prämierten jungen deutschen Kurzfilme, die am 29. Juli gezeigt werden. In einer Geschichte sitzen zum Beispiel vier Freunde am Platz der Kulturen in Finkenberg und suchen die richtigen Worte samt Satzzeichen für eine SMS, die dann doch nie abgeschickt wird.

Großes Familienprogramm mit interaktivem Angebot

Auf eine intergalaktische Zeitreise lädt das „Theaterkollektiv sowas in der Art“ Menschen aller Altersgruppen vom 28. bis zum 30. Juli jeweils von 11 bis 18 Uhr ein. „Sag mir erst, wie alt du bist!“ lautet der Titel der begehbaren Installation in einem Wohnmobil auf dem Platz im Mediapark, in dem Gespräche mit den BesucherInnen Sammelstücke aus unterschiedlichen Epochen zum Leben erwecken.

Faszinierende Kreationen aus feinsten Quarzsand zeichnet die Sandkunstmaschine von „Gijs van Bon“ auf den Platz im Mediapark. Am 28. Juli erschafft der niederländische Künstler von 17 bis 21 Uhr ein kölsches Sprachlabyrinth auf dem Pflaster. Bis der Wind es verweht können BesucherInnen lesend durch Mundart-Gedichte, Sprüche und Rezepte schlendern. Kölsch-Nachhilfe bieten die ExpertenInnen der „Akademie för uns kölsche Sproch“. Am 29. Juli lässt der Künstler den Mediapark in der Zeit von 16 bis 20 Uhr unter dem Motto „Bloom“ in floraler Sandkunst erblühen, wenn er mit seiner Wundermaschine ein Blumenmeer auf Boden zaubert. Alle Zuschauer*innen sind herzlich eingeladen, die weißen Umrisse mit buntem Sand zu kolorieren und die Blüten so in ganz unterschiedlichen Farben zu gestalten. Auf dem autofreien Platz im Mediapark können sich Kinder sicher bewegen und ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Stimmgewaltig wird es am 28. und 29. Juli, wenn „Das MitSingDing von Constantin Gold und seinen Elfen“ die Seeterrasse im Mediapark in einen „Singenden Biergarten“ verwandelt. Die legendären Mitsingkonzerte gehören zum festen Bestandteil des Programms beim „Sommer Köln“ und haben über die Jahre längst Kult-Status erlangt. Zwischen 18 und 20 Uhr stimmt der Kölner Pianist zusammen mit seinen talentierten Elfen bekannte Songs aus den 80ern und 90ern, Welthits, Evergreens und Ohrwürmer an. Nach dem Mitsingspaß wird es in der zweiten Hälfte des Abends spannend: Wer sich traut, darf auf der Bühne ein Solo. Ein vielseitiges Mitmachprogramm lockt am 29. Juli zum großen Familientag im Mediapark: Zwischen 10 und 21 Uhr verwandelt sich das Gelände in eine große Bühne. Kinder und Erwachsene können den ganzen Tag von einer Station zur nächsten gehen und immer neue Aktionen ausprobieren. Neben der intergalaktischen Zeitreise des „Theaterkollektivs sowas in der Art“ und der Sandkunst von „Gijs van Bon“ gibt es weitere spannende Angebote.

In der Zeit von 15 bis 18 Uhr rollt das „bookbike“ den Teppich aus und lädt zum Vorlesen lassen, gemeinsamen Bücher anschauen und spielen ein. Kinder im Alter von fünf bis sechs Jahren können 30 ausgesuchte Bilderbücher entdecken, sich gemütlich auf Kissen kuscheln und nach Herzenslust schmökern. Straßenkreide und Malblöcke bieten darüber hinaus die Möglichkeit, selbst kreativ zu werden.

Blühende Fantasie ist zwischen 15 und 18 Uhr bei der „Wortblumen-Station“ gefragt. Dabei sammeln Kinder zwischen fünf und sechs Jahren gemeinsam besondere Worte, „pflanzen“ sie ein und gestalten so einen wunderbaren Wortblumengarten mitten auf dem Platz.

Tanzend den Mediapark erobern

Tierisch, wild und wunderbar wunderlich wird es bei „Cassandra“, der außergewöhnlichen Tanzperformance, die das „El Cuco Projekt“ zeigt. Von 16 bis 18 Uhr verwandeln sich die Tänzerinnen des Kölner Tanztheaterpreises 2022 mit großen Tiermasken in hybride Charaktere, die sich tierähnlich bewegen und an Gemälde und Cartoons zugleich erinnern. In einem Zelt mitten auf dem Platz legt die Eidechse Tarotkarten und öffnet damit eine Tür in die wunderbare Welt der Tiere. Dabei geht es vor allem um Verständnis und Respekt. Vor dem Zelt ziehen Fledermäuse die Menschen in den Bann.

Tänzerisch enden die „Sommer Köln“-Veranstaltungen im Mediapark. Am 30.7. steht der Platz zwischen 15 und 18 Uhr ganz unter dem Motto „KÖLNtanz“. Profi- und HobbytänzerInnen, Tanzschulen und -gruppen präsentieren unterschiedliche Stilrichtungen – von Ballett bis Modern, von Walzer bis Tango, von Volkstanz bis Breakdance. Dabei ist Mitmachen ausdrücklich erwünscht. Die Bühnen werden immer wieder für Gäste geöffnet, die Lust haben, Steps und Drehungen selbst auszuprobieren und sich von der Tanzbegeisterung anstecken zu lassen.

Familientag im Mediapark – Mitmachprogramm für Groß und Klein, 29. Juli 2023 10-21h

Ab 10 Uhr verwandelt sich der Mediapark in eine große Bühne. Kinder und Erwachsene können den ganzen Tag von einer Station zur nächsten gehen und immer neue Mitmachaktionen entdecken, wie Sandkunst, Tanz, interaktives Theater und Lesespaß.

