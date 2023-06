KultTipp für Kinder

Das Acting Center Köln hat ein besonderes Ferienangebot präsentiert: Im Juli werden insgesamt 6 kostenlose Plätze in Kinderschauspielkursen angeboten.

Es gibt den Schauspielworkshop „Die Drei ??? Kids“ mit 3 verfügbaren Plätzen. Hierbei können die Kinder in die Welt des Schauspiels eintauchen und ihr Talent ausprobieren, indem sie vorher festgelegte Szenen aus „Die Drei ??? Kids“ darstellen. Der Workshop findet am Samstag, den 1. Juli, von 11-17h im Acting Center in der Brauweilerstraße 14 (Alte Jugendstilvilla) in Köln statt. Die Leitung des Workshops übernimmt Jasmin Neuschäfer. Weitere Informationen unter: www.actingcenter.de/leistungen/workshops/die-drei-1-07-2023

Es gibt auch den Camera Acting Einsteiger-Workshop für Kids mit 3 verfügbaren Plätzen. Hier können die Kinder ihr schauspielerisches Talent entdecken und erste Erfahrungen vor der Kamera sammeln. Im Workshop lernen die Kinder gemeinsam, wie man vor einer Kamera agiert und können das szenische Spielen ausprobieren. Der Workshop findet am Samstag, den 22. Juli, von 11-17h ebenfalls im Acting Center in der Brauweilerstraße 14 (Alte Jugendstilvilla) in Köln statt. Die Dozentin für diesen Workshop ist Lynn Hasselmann. Weitere Informationen unter: www.actingcenter.de/leistungen/workshops/camera-acting-workshop-kids-22-07-23

Bei verbindlichem Interesse wird darum gebeten, eine E-Mail an kontakt@kultcrossing.de zu senden. Den gewünschten Workshop angeben, Kontaktdaten, Mobilnummer und den/die Namen des Kindes/der Kinder.

Die Vergabe der Plätze erfolgt nach dem Prinzip „first-come, first-served“!

