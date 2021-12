Lecker. Entspannt. Stimmungsvoll. Draußen

Volle Kraft voraus für den Kölner Hafen-Wintermarkt am Schokoladenmuseum. Der neue Wintermarkt startet im Anschluss an den Weihnachtsmarkt und folgt ab dem 29.12.21 an gleicher Stelle. Essen und Trinken in stimmungsvoller Atmosphäre am Riesenrad bis ins neue Jahr direkt am Rhein auf dem Platz vor dem Schokoladenmuseum. Mit an Bord: Kulinarisches aus aller Welt, leckerer Winzerglühwein am großen echten Dreimaster-Holzschiff, feine Speisen wie Flammlachs vom offenen Feuer und original Hamburger Fischbrötchen. Steaks und anderes vom Grill sowie Süßes ergänzen das gastronomische Angebot. Außerdem werden besondere Getränke wie Glühbier und Feuerzangenbowle serviert. Ein kleines Kultur- und Unterhaltungsprogramm, vom maritimen Akkordeonspieler über die Rheinpiraten bis hin zum Puppentheater und weiteren Spielmöglichkeiten für Kinder unterstreicht die gemütliche Hafenatmosphäre. In den Markt bleibt als weiteres Highlight das Riesenrad mit beindruckenden 48m Höhe integriert - mit unvergleichbarem Blick über ganz Köln, den Dom mit Rhein und natürlich den Lichtern des Hafen-Wintermarktes. So heißt es dann ab dem 29. Dezember beim Kölner Hafen-Wintermarkt am Schokoladenmuseum „volle Kraft voraus“!

Kölner Hafen-Wintermarkt, 29.12.2021 bis 09.01.2022, Ö: tägl. 11-22h, Eintritt frei, www.koelner-hafenmarkt.de

