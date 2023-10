Magisches Thermenerlebnis vom 25. bis 28.10.

Zeremonien, Rituale, Kräuterpflanzen, Düfte, Klänge, natürliche Essenzen und ein eigens mit internationalen Gastaufgießern entwickeltes Aufgussprogramm verwandeln die Therme Euskirchen vom 25. bis zum 28. Oktober in einen außergewöhnlichen Ort. Im Stile eines großen Retreats wird der Thermenbesuch zu einem neuen, gemeinschaftlichen Naturerlebnis.

Vom 25. bis zum 28. Oktober 2023 zeigt sich die Therme Euskirchen in einem außergewöhnlichen Gewand. Die gesamte Therme, Palmenparadies sowie Vitaltherme & Sauna, verwandelt sich in ein Natur-Festival, das erstmalig in Deutschland stattfindet. Herbarium – Natur & Kräuter Festival ist ein großes Event-Projekt der internationalen Therme Group, die weltweit als Pionier im Bereich der Thermen und des Wellbeings agiert. Nach der gelungenen Premiere in der Therme Bukarest werden nun die Thermengäste im Rheinland dieses besondere Natur-Festival mit allen Sinnen erleben können.

Herbarium - Natur & Kräuter Festival ist dabei viel mehr als ein Festival, es ist eine spannende Reise. Eine Reise in die Natur, eine Reise zu sich selbst. Das Festival schenkt wertvolle Erfahrungen und einzigartige Momente für Körper, Geist und Seele. Es geht um die faszinierende Energie der Natur und das Finden einer tiefen Verbindung zu sich selbst. Zahlreiche Zeremonien, Rituale und Specials zeigen die Kraft der Natur. Erstmalig gibt es ein eigens von internationalen Gastaufgießern entwickeltes Programm mit Aufgusszeremonien. Die Gäste erleben vielfältige Zeremonien, die sie in ihren Bann ziehen werden. Unter anderem werden Felix Reschke, erster Meister im Saunaaufgießen 2015, Alen Pikon, österreichischer Sauna-Staatsmeister, und Gastaufgießer aus der Therme Bukarest dabei sein. Ein besonderes Highlight wird die lettische Saunakunst „Pirts“ sein, die Benoit de Bock, ein in der Schweiz lebender belgischer Saunameister, präsentieren wird. Das einzigartige lettische Schwitzerlebnis mit Birken-Zweigen, verschiedenen Kräutern und Blüten sowie traditioneller lettischer Musik ist Balsam für Haut, Körper & Geist.

Die gesamte Therme wird in eine besondere Atmosphäre getaucht. Der Duft von Rosmarin, Thymian und Hopfen wird begleitet von den entspannenden Klängen des Handpans-Spielers Knuth. Die beruhigenden Melodien schaffen eine harmonische Stimmung der puren Entspannung. Die Karma-Spezialistin Claudia Dahmen lässt die Gäste in die Bedeutung der Energiekörper eintauchen, wie beispielsweise die Kraft der Edelsteine. An den Peeling- und Duftstationen werden alle Sinne berührt und die Gäste stellen sich ihre Lieblingsdüfte aus den 100% naturreinen Ölen selbst zusammen. Auch das gastronomische Angebot in der Therme ist stimmig zum Natur & Kräuter Festival. Ob ein erfrischender Kräuter Spritz an der Poolbar mit wildem Thymian oder ein Green Herb Smoothie an der Cafébar. Frische Pasta wird mit Wildkräuter Pesto serviert und die Salate bereiten auch auf dem Gaumen ein Naturerlebnis. „Mit Herbarium – unserem Natur & Kräuterfestival bringen wir eine ganz neue Form von Saunaerlebnis und Wellness nach Deutschland,“ so Uwe Barth, Head of Therme Euskirchen und COO der Thermengruppe Josef Wund. „Vier Tage lang wird die gesamte Therme in einen außergewöhnlichen Ort puren Naturerlebens verwandelt. Unser gesamtes Team hat ein großartiges Programm für die Gäste vorbereitet, die hier auf eine wirklich unglaubliche Reise gehen werden. Lassen Sie sich bei uns verzaubern und in diese Natürlichkeit und Reinheit entführen!“

Herbarium – Natur & Kräuterfestival vom 25. bis zum 28. Oktober 2023 ist im Eintrittspreis der Therme enthalten (einzelne Zeremonien gegen Aufpreis). Ein tagesdatiertes Ticket ist erforderlich und über den Onlineshop zu erwerben.

Ticketbuchung, weitere Infos zum Programm und Gutscheine auf www.badewelt-euskirchen.de.

