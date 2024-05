Mitmachen für alle möglich

Der Kölner Zoo lädt zur Teilnahme an der ersten digitalen Weltartenschutz-Konferenz. Sie findet am 15. Mai 2024 statt. Initiator ist die Species Survival Commission (SSC) der Weltnaturschutzunion (IUCN) zusammen mit dem Weltzooverband (WAZA). Der Kölner Zoo ist aktiver Programmpartner.

Der Zoo lädt aus diesem Grund am 15. Mai zu einem prominent besetzten Speaker-Panel ein.

Unter https://us06web.zoom.us/j/86583512491 kann es von 11 bis 13 Uhr von allen Interessierten online verfolgt werden.

Auf dem Panel reden Zoodirektor Prof. Theo B. Pagel, Sabine Riewenherm, Präsidentin des Bundesamts für Naturschutz, Beststeller-Autor Frank Schätzing, Prof. Dr. Thomas Ziegler, Kurator des Kölner Zoo-Aquariums, und Dr. Matthias Markolf, Artenschutzkoordinator des Kölner Zoos.

Sie alle berichten aus individueller Perspektive über die Bedeutung des Biodiversitätserhalts, Rahmenbedingungen für erfolgreichen Artenschutz und Erfolgstories aus der Welt der Zoos.

Neben der Live-Diskussion bietet der Kölner Zoo aus Anlass des 24-stündigen und in aller Welt begangenen Weltartenschutz-Kongresses am 15. Mai 2024 auch Sonderaktionen im Zoo an sowie Infos zum Thema auf seinen Social Media-Kanälen.

