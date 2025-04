Muttertag im Kölner Zoo

Am 11. Mai - Muttertag - findet im Kölner Zoo zum 7. Mal der Bauern- und Handwerkermarkt statt. Rund um den Clemenshof und das Alte Nashornhaus begrüßen dann nicht nur Tiere, sondern auch Kölner Wochenmarkthändler die Besucher – vom Obst- und Gemüsestand über Trockenobst und Kräuterstand bis zum Reibekuchen Heinz. Hinzukommen Handwerker-Stände, an denen Spinnerin, Schuhputzer und Seifenhersteller ihr Handwerk zeigen und Waren anbieten.

Von der Kuh bis zum Schuh

Auch biologisches Wissen kommt nicht zu kurz – die Zoopädagogik hat sich spannende Extras einfallen lassen. Für Kinder gibt es Infostände zu bedrohten Haustierrassen und Spiel-und Bastelstationen, an denen viel ausprobiert werden kann – von Melken üben bis Wolle filzen.

Kinder-Kochkurs

Wie kommt die Marmelade ins Glas, welches Gemüse kommt aus der Region und was benötigt man für Rievkooche. Diese Frage und mehr werden bei dem mehrmals am Tag stattfindenden Kinder-Kochkurs beantwortet. Natürlich wird auch gekocht und gegessen. Kostenlose Anmeldungen hierzu direkt am Kochstand.

Zoobesuch genießen

Der Markt findet statt von 9 bis 18 Uhr zu den regulären Zooeintrittspreisen. Die Veranstaltung wird gemeinsam vom Kölner Zoo und der Marktverwaltung der Stadt Köln durchgeführt.

