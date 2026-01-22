Neue Illusionsshow Magicaluna

Efteling präsentiert eine brandneue Parkshow mit rätselhaften, wundersamen und traumhaften Illusionen. Magicaluna ist eine 20minütige, nonverbale Illusionsshow, in der Verzauberung und Spektakel im Mittelpunkt stehen. Gemeinsam mit dem Teenagermädchen Luna reisen die Efteling-Gäste durch schwindelerregende Träume voller magischer Illusionen und wundersamer Wesen, die ihr eine wichtige Lebenslektion vermitteln: Man ist niemals zu alt, um zu träumen. Magicaluna ist ab dem 3. April täglich im Efteling Theater zu sehen.

Die Geschichte

Am Abend vor ihrem Geburtstag beschließt Luna, ihre Kindheit hinter sich zu lassen. Sie räumt ihr Zimmer auf und verstaut all ihr altes Spielzeug – auch Jokie, die Puppe, die sie von ihrer Großmutter bekommen hat. In dieser Nacht geschieht etwas Unerwartetes. Während Luna schläft, erscheinen „Traumbauer“: Mit bezaubernden Tricks verwandeln sie ihr Zimmer in ein großes Traumspektakel.

Luna erwacht und kommt aus dem Staunen nicht heraus: Spielzeug bewegt sich, als wäre es lebendig, Schatten weisen ihr den Weg und Illusionen entführen sie in eine Welt voller Fantasie. Auf dieser magischen Reise entdeckt Luna ein Gefühl wieder, das sie beinahe verloren hatte: ihr eigenes Staunen.

Die Macher

Für Magicaluna arbeitet Efteling mit der renommierten Produktionsfirma Magus Utopia zusammen. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung und Auftritten in über 40 Ländern sind sie bekannt für ihre Originalität, künstlerische Handschrift und fantasievolle Illusionskunst, bei der Storytelling eine zentrale Rolle spielt. In den vergangenen Jahren gestaltete Magus Utopia unter anderem die spektakuläre Halloween-Produktion Nightmare Fuel Wildfire der Universal Studios (Florida, USA), die zur besten Show der letzten dreißig Jahre gekürt wurde. In China entwarf, baute und inszenierte Magus Utopia mehrere Produktionen für das Zirkustheater Chimelong Ocean Kingdom. Für Efteling produziert Magus Utopia erstmals eine traumhafte Illusionsshow mit einer klaren Efteling-Signatur.

Informationen zur Show

Magicaluna eine 20minütige, nonverbale Spektakelshow voller Magie und Illusionen im Efteling Theater. Vom 3. April bis einschließlich Sonntag, den 8. November 2026, ist die Show für Efteling-Gäste dreimal täglich um 12:30, 13:30 und 14:30 Uhr zu sehen. Am Freitag, den 3. April, findet die erste öffentliche Vorstellung um 13:30 Uhr statt, die zweite um 14:30 Uhr. Eine Platzreservierung ist nicht möglich; für die Illusionsshow gilt freier Einlass. Magicaluna ist eine Show für die ganze Familie mit einer Altersempfehlung ab 6 Jahren. Magicaluna hat keinen Einfluss auf die Spielzeiten der Theatershow CARO.