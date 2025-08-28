Neue Show und Attraktion

Der Themenbereich der magischen Stadt Raveleijn im niederländischen Freizeitpark Efteling wird komplett erneuert und um eine Attraktion erweitert. Die bekannte Parkshow wird mit einer neuen Handlung und beeindruckenden Showeffekten vollständig überarbeitet, wobei die aktuellen Hauptfiguren weiterhin zu sehen sein werden. Darüber hinaus wird die beliebte Kulisse in der Open-Air-Arena um zusätzliche Komponenten bereichert. Mit der spannenden, neuen Attraktion, der Erweiterung des Gastronomiebereichs und einem neuen Souvenirgeschäft möchte der Freizeitpark die Besucher noch intensiver in die Welt von Raveleijn eintauchen lassen.

Die aktuelle Parkshow ist in dieser Saison zum letzten Mal zu sehen. Der renovierte Themenbereich wird voraussichtlich Ende 2026 eröffnet.

Erweiterung des Themenbereichs

„Passend zu unserer Vision einer vollständigen Immersion betrachten wir bei dieser Entwicklung das gesamte Gebiet rund um die Parkshow. Die Geschichte von Raveleijn eignet sich dafür hervorragend”, sagt Koen Sanders, Direktor für Produkt, Markt und Image: „Indem wir die neue Attraktion außerhalb der Open-Air-Arena platzieren, vergrößern wir den Themenbereich. Die Parkshow wird eine echte Metamorphose erleben und künftig häufiger denn je zu sehen sein: mehrmals täglich und fast das ganze Jahr über. Außerdem werden lebende Tiere nicht mehr Teil des Erlebnisses sein. Im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsvision entscheiden wir uns zudem für umweltfreundlichere Feuereffekte. Dank der neuen Showeffekte wird die Raveleijn-Show wieder sehr spektakulär sein.“

Neue Attraktion mit Nervenkitzel

Die neue, spannende Attraktion entsteht direkt außerhalb der Stadtmauer von Raveleijn. Es handelt sich um ein rotierendes Flugerlebnis, bei dem die Besucher das Gefühl haben, ‚mit den Flügeln der Raben mitzuschweben‘. Die vielen fließenden Bewegungen und Neigungen erzeugen ein intensives Gefühl von Spannung und Nervenkitzel – ein echtes Thrill-Erlebnis.