Neues in der Welt voller Wunder

Der Freizeitpark Nummer 1 in den Niederlanden empfängt seine Gäste auch in diesem Jahr wieder an 365 Tagen mit atemberaubenden Attraktionen, spannenden Parkshows und wundervollen Märchen. Von der aufregenden Fahrt im Dive Coaster Baron 1898, in der stählernen Looping-Achterbahn Python oder in der verrückten Familienachterbahn Max & Moritz über einen Flug durch die Welt der Feen und Trolle in Droomvlucht bis hin zu den geliebten Erzählungen im faszinierenden Märchenwald - in Efteling gibt es für die ganze Familie viel zu entdecken. Zudem lädt der Park inmitten der Natur zwischen den Erlebnissen zu entspannten Spaziergängen und Erholung ein.

2025 wird der größte Freizeitpark der Niederlande seine Gäste besonders verzaubern. Im Sommer wird das Efteling Grand Hotel eröffnen – eine prächtige Residenz im Herzen des Freizeitparks. Die Gäste können gespannt sein, wie die Geschichte von Efteling in das Design eingebunden sein wird. So tauchen sie vollständig in diese faszinierende Atmosphäre ein. Gegenwart und Vergangenheit vereinen sich mit elegantem Interieur und raffinierten Designelementen. Die Zimmer und Suiten sind in vier verschiedenen Farbthemen gehalten und bieten Aussicht auf den Märchenwald, die Wassershow Aquanura, den Parkeingang oder die Pardoes Promenade.

Das größte Hotel in der Welt von Efteling erstreckt sich über sieben Etagen und bietet seinen Gästen 140 Zimmer und Suiten mit insgesamt 644 Betten. Hotelgäste können in der Hotelboutique einkaufen und im Schwimmbad mit Spa-Bereich entspannen. Zwei einzigartige Restaurants, eine stimmungsvolle Kaffeebar und ein großer Souvenirladen stehen sowohl den Hotel- als auch den Parkbesuchern offen. Das Efteling Grand Hotel wird auch bereits Teil der Kulisse des neuen Märchens in Efteling sein. Der Park, der mit dem Märchenwald die Generationen begeistert, wird im Frühjahr dieses Jahres sein nunmehr 31. Märchen präsentieren: Die Prinzessin auf der Erbse.

In dem bekannten Märchen von Hans Christian Andersen schläft die Prinzessin in einem Himmelbett mit zwanzig Matratzen und Daunendecken, unter denen eine Erbse versteckt ist. Am Waldrand, zwischen dem Trollkönig und dem Brunnen von Frau Holle, wird ein neuer, königlicher Pavillon errichtet. Ebenfalls im Frühjahr wird das Efteling Hotel wiedereröffnen, dann mit dem Namen Efteling Wonder Hotel. Das ikonische Hotel mit den vier Türmen wurde 1992 eröffnet und wird im April 2025 nach einer Renovierungspause neu gestaltet sein. Das Hotel vermittelt seinen Gästen das Gefühl in einem „Wolkenschloss“ zu sein. Aktuell wird das Erdgeschoss erneuert und der Look und die Positionierung angepasst. Im Efteling Wonder Hotel schlafen die Gäste in verträumten Zimmern oder märchenhaften Suiten. Hier werden die Geschichten aus der Welt voller Wunder weitererzählt.

Seit November 2024 erleben die Gäste mit Danse Macabre eine weltweit neue, einmalige Attraktion. Danse Macabre ist ein schauriges Spektakel voller düsterer Wendungen genau dort, wo früher das beliebte Spukschloss Spookslot stand. Hier steht nun eine geheimnisvolle Abtei, die eine gruselige Geschichte beherbergt. Die mutigen Gäste „tanzen“ in Chorbänken auf einer großen Drehscheibe zu den Klängen des gleichnamigen Musikstücks des französischen Komponisten Camille Saint-Saëns. Das spektakuläre Fahrsystem ist einzigartig und befindet sich im neuen Themenbereich Huyverwoud.

Ebenfalls spektakulär und ein neues Erlebnis ist die Aquanura Wassershow Efteling Symphonica. Die beliebte Aquanura-Show, die größte Wassershow Europas, zeigt sich mit neuer Musik und einzigartigen Effekten. Die Feuereffekte und damit der Einsatz von Propan sind verschwunden – ein wichtiger Schritt in Richtung Nachhaltigkeit des niederländischen Freizeitparks. Zudem gibt es nun die imposanten 'Beacons of Light', die Wunderleuchten, mit großartigen Lichteffekten. Efteling Symphonica ist die musikalische Zeitreise, die einen Besuch in Efteling außergewöhnlich abschließt.

Weiterhin bedeutend ist und bleibt das Thema Nachhaltigkeit. Mit seinen nachhaltigen Maßnahmen hat Efteling ein klares Ziel vor Augen: Bis 2030 möchte der Park klimaneutral sein, bis zum Jahr 2032 sogar klimapositiv. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist auch die Umgestaltung des beliebten Stoomtrein, der Efteling-Dampflokomotive. Die Umstellung auf Elektro-Betrieb ist ein bedeutender Schritt, denn seit der ersten Fahrt mit der Dampflokomotive Aagje vor 55 Jahren fahren die Züge mit Kohle. 2025 werden die Dampfloks schrittweise elektrifiziert. Spezielle Technologien und Effekte sorgen dafür, dass das Dampflok-Fahrerlebnis bleibt – so wie auch das nostalgische Erscheinungsbild und das besondere Flair.

