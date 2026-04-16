Neues Preismodell im Kölner Zoo

Der Kölner Zoo führt ab heute ein neues, dynamisches Preismodell für Tagestickets ein. Ab dann werden die Tarife für Online-Tagestickets flexibel unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren gestaltet. Es gilt: Je früher eine Karte online gebucht wird, desto günstiger ist sie. Die Preise für Frühbucher-Tageskarten können unter den bisherigen Tarifen liegen. Spontan zu besonders beliebten Zeiten an der Tageskasse gekaufte Karten steigen dementsprechend im Preis.

Die Bandbreite der Preise für Tageskarten reicht von 10,50 Euro im Online-Preis für Kinder zwischen 4 und 12 Jahren bis maximal 29,50 Euro für das Erwachsenen-Tagesticket an der Zoo-Kasse. Inkludiert in die Erwachsenen-Tageskarte ist wie bisher der Artenschutz-Euro, der automatisch in die Artenschutz-Arbeit des Kölner Zoos fließt. Die Möglichkeit zur kostenlosen Fahrt im VRS ist bei allen online gekauften Tageskarten automatisch dabei.

Der Zoo hatte seine Preise zuletzt 2022 angepasst. Mit dem neuen Modell berücksichtig er auch die Inflationsrate, deren Effekte der Zoo jahrelang nicht an Gäste weitergegeben hatte. Inflationsbereinigt müsste z.B. ein Tagsticket für Erwachsene schon länger 27,71 Euro kosten – tatsächlich kostete es bis zuletzt 23 Euro.

Mit dem neuen Preismodell soll daher einerseits sichergestellt werden, dass der Zoo auch künftig angesichts steigender Betriebskosten und sinkender öffentlicher Zuschüsse kostendeckend seine zahlreichen Aufgaben bei Erlebnis und Erholung, Bildung, Forschung und Artenschutz erfüllen kann. Andererseits wird gewährleistet, dass weiterhin auch Menschen mit begrenzterem Budget den Zoo genießen können.

Senioren-Tageskarte neu eingeführt – Vorteile der Jahreskarte, Vergünstigungen für Schulklassen und Tageskassen-Services bleiben

Das neue, flexible Preismodell gilt ausschließlich für Tageskarten. Die Ermäßigungen für z.B. Schulklassen, die Vorteile der Jahreskarte und die Services an der Tageskasse bleiben in der Festpreis-Kategorie bestehen. Neu ist die speziell vergünstigte Tageskarte für Seniorinnen und Senioren ab dem 63. Lebensjahr, die der Kölner Zoo erstmals einführt.

Faktoren für die flexible Preisberechnung sind u.a. Auslastung, Wetter sowie Zeitpunkt der Buchung. Frühbucher sichern sich deutliche Preisvorteile. Eine Beispielrechnung: Zahlen zwei Erwachsene und zwei Kinder zwischen vier und zwölf Jahren beim spontanen Kauf von Tagestickets an der Kasse in der Regel insgesamt 89 Euro, kann der Preis für Online-Frühbucher beim selben Kaufvorgang auf 66 Euro sinken. Das entspricht einer Ersparnis von 26 Prozent.

Mehr Planbarkeit, bessere Verteilung des Gästeaufkommens, gezielterer Einsatz von Personal und Waren

„Das neue Preismodell bietet unseren Gästen mehr Flexibilität bei der Tarifgestaltung. Jeder kann sparen, egal ob Familie, Schülerin oder Rentner: Wer online im Voraus bucht, zahlt in der Regel weniger als beim bisherigen Festpreis-Modell. Preise für Spontanbesuche steigen – Ermäßigungen für Rentner, Menschen mit Behinderung, Schulklassen und finanziell Benachteiligte bleiben bestehen“, erklärt Christopher Landsberg, Vorstand des Kölner Zoos.

„Das Gästeaufkommen wird durch die unterschiedlichen Preise besser verteilt, was in puncto Parkplatzsuche oder Wartezeiten am Einlass unseren Gästen Vorteile bringt. Gleichzeitig bietet es uns als Zoo viel mehr Planbarkeit hinsichtlich einer noch nachhaltigeren Betriebsführung. Wenn ich weiß, wie viele Gäste zu uns kommen, kann ich viele Services besser organisieren. Das gilt für das Personal, für den Einlass der Gäste oder die Öffnung von Gastronomie-Ständen genauso wie für die Bereithaltung von Speisen und Getränken und den dafür notwendigen Energieeinsatz. Das spart Geld und Ressourcen, die wir angesichts sinkender öffentlicher Zuwendungen an anderer Stelle einsetzen müssen: nämlich für Tierpflege, Anlagenmodernisierung, Bildungsprogramme oder unsere Artenschutzarbeit“, so Landsberg.

Die Preisübersicht finden Sie hier: www.koelnerzoo.de/besuch

Fakten zum neuen Preismodell:

• gilt seit 16. April; frühzeitig online gekaufte Tickets werden günstiger, Spontankäufe an besucherstarken Tagen im Schnitt teurer

• neues dynamische Modell betrifft ausschließlich Tageskarten, bei den anderen Ticket-Kategorien gelten weiterhin Festpreise, die moderat angepasst wurden

• Vorteile der Jahreskarte, Vergünstigungen für Schulklassen und Tageskassen-Services bleiben

• Ziel: Erhöhung Online-Ticketing; Vorverkauf für mehr Planbarkeit und eine noch nachhaltigere und effizientere Betriebsführung

• Kölner Zoo hatte Preise zuletzt 2022 angepasst; damit berücksichtigte er letztmals vor vier Jahren die kontinuierlichen Teuerungsraten für z.B. Energie und Futter sowie die Inflationsrate

• inflationsbereinigt müsste z.B. ein Tagsticket für Erwachsene schon länger 27,71 Euro kosten – tatsächlich kostete es bis zuletzt 23 Euro

• im Vergleich mit anderen Zoos ähnlicher Größe belegt der Kölner Zoo in puncto Preisgestaltung einen Mittelfeldplatz; im Vgl. mit Zoos ähnlicher Größe und Angebotspalette in Benelux ist er sogar deutlich günstiger