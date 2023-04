Ostereiersuche in Neanderthal Museum

Das Neanderthal Museum und die Fundstelle inkl. des Erlebnisturms Höhlenblick sind Karfreitag, Samstag und an beiden Osterfeiertagen zwischen 10-18h geöffnet. Am Ostersonntag und am Ostermontag versteckt der Osterhase im gesamten Museum Ostereier, die darauf warten, von den Gästen gefunden zu werden. Ostermontag gibt es außerdem eine Ferienaktion, bei der Mosaike in der Sonderausstellung Pompeji gebastelt werden können. Die Teilnahme kostet nur 2 Euro pro Mosaik. Ab Dienstag starten die Motto-Tage, eine Ganztagesbetreuung für Kinder zwischen 6 und 9 Jahren, mit verschiedenen steinzeitlichen Aktivitäten. Wenige Tickets sind noch im Online-Shop des Museums erhältlich. Im Anschluss an den Museumsbesuch bietet sich bei sonnigem Wetter ein Ausflug auf den gegenüberliegenden Steinzeitspielplatz und zum Eiszeitlichen Wildgehege an.

Informationen zu den Angeboten gibt es auf der Website des Museums www.neanderthal.de.

Wer die aktuelle Sonderausstellung „Pompeji – Pracht und Untergang“ noch nicht gesehen hat, kann diese noch bis zum 7. Mai besuchen. Danach ziehen ab dem 20. Mai die „Honigbienen im Wald“ in das Museum ein.

