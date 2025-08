Phantasialand eröffnet drei neue Erlebnisse für die Familie

Im Tal der Wuze, mitten im Herzen der Phantasie, hat ein neuer Lieblingsort für die ganze Familie eröffnet: Mit dem Restaurant Phenie’s Shakes & Pancakes und den beiden Wasserattraktionen Winni Splash und Wavy Battle lädt das Phantasialand dazu ein, die Phantasie ganz neu zu erleben – süß, spritzig und voller Überraschungen.

Die drei Neuheiten verschmelzen im Themenbereich Fantasy zu einer ganz besonderen Erlebniswelt, in der die Phantasie nicht nur erlebt, sondern gelebt wird: Die Gäste erwartet ein einzigartiges Zusammenspiel aus liebevoller Gestaltung, kulinarischen Highlights und Erlebnissen, die einfach Spaß machen. Für unvergessliche Familienmomente in einer Welt, in der alles ein bisschen verrückter, süßer und phantastischer ist …

Foto: Phantasialand Neuheit: Phenies Shakes + Pancakes

Phenie’s Shakes & Pancakes – So schmeckt die Phantasie

Phenie’s Shakes & Pancakes ist weit mehr als ein neues Restaurant – es ist ein Schlaraffenland, das Genuss und Gestaltung auf phantastische Weise verbindet: Unter verwunschenen Kuppeln, tropfenden Lampen und auf einem Boden wie aus Teig genießen die Gäste fluffige Pancakes, die sich zu traumhaft dekorierten Zauberbergen türmen, und üppige Shakes, die als prachtvolle Kunstwerke zwischen Candy und Creme verzaubern. Alles ist rund, fließend und beinahe schwerelos gestaltet – wie ein süßer Traum, der direkt aus der Phantasie gewachsen ist.

Foto: Phantasialand Winni Splash

Winni Splash – Kurbeln, Spritzen, Staunen

Für die kleinsten Wasserfreunde beginnt das Abenteuer bei Winni Splash, einem liebevoll gestalteten Wasserspielplatz voller interaktiver Wasserelemente. Geschwungene Wasserläufe und sanft modellierte Felsen erschaffen eine Welt, in die Kleinsten nach Herzenslust planschen, kurbeln und spritzen können. Zwischen verblüffenden Düsen, mächtiger Wasserspirale und fröhlichen Fontänen entdecken die Kinder ihre ganz eigene Wasserwelt – und bringen die Phantasie so richtig zum Sprudeln.

Foto: Phantasialand Wavy Battle

Wavy Battle – Ein Battle, das Wellen schlägt

Zielen – Spritzen – Nass! Wavy Battle ist eine turbulente Wasserattraktion für Groß und Klein, bei der man so richtig nass werden kann. Von Hand geschaffene Felsformationen, detailverliebte Holzelemente und eigens für das Phantasialand gestaltete Wasserspritzer vereinen sich zur Arena für den ganz großen Wasserspaß – und spannende Wasserduelle! Jeder Schuss wird zur Überraschung: Manchmal trifft man perfekt, manchmal wird ein cleverer Spritzer zum nassen Eigentor. Ein interaktives Wassererlebnis für Kinder, das gemeinsam noch mehr Spaß macht.