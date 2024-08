Porz mit bunten Familienangeboten

Porz zeigt sich in seinen schönsten Farben: Am kommenden Sonntag, den 1. September, finden gleich mehrere (Garagen-)Flohmärkte statt – in Ensen, Zündorf, Lind und Porz-Eil. Zwischen 9-18 Uhr können Familien auf insgesamt vier Routen durch Porz-Eil bummeln und sich neben vielem Nützlichen wie Kinderkleidung, Spielzeug, Bücher, Schuhe, Fahrräder, Kleingeräte oder auch Kleinmöbel auf wunderschönste Kuriositäten freuen. So gibt es zum Beispiel ein „singendes Elchgeweih“ für die Wand, außerdem historische Schreibmaschinen-Modelle, einen Musikschrank aus Omas Zeiten bis hin zu Sportausrüstung, Fotoequipment oder ein Kinderbett, das mitwächst. Der Vielfalt sind keine Grenzen gesetzt.

Rund 50 Familien beteiligen sich und freuen sich auf viel Zuspruch. Bei einer Tasse Kaffee und kleinen Köstlichkeiten lässt es sich hervorragend feilschen …

„Dinos Eiswagen“ und „Arcobaleno Gelati“ drehen tagsüber ihre Runden, um für ausreichend Abkühlung zu sorgen.

Bügler’s Freizeitpark

Um 16 Uhr gibt es auf dem Eiler Schützenplatz eine Zirkus-Vorstellung von Bügler’s Freizeitpark. Zwischen 12-19 Uhr können Kinder Spiel- und Fahrangebote wahrnehmen. Eintritt 10 EUR.

Naturgut Leidenhausen

Wer nach so viel Trubel eine Runde auf dem Spielplatz drehen oder sich in der Vogelstation Käuzchen und Uhus anschauen möchte, erreicht in wenigen Schritten das Gut Leidenhausen. Zwischen 12-13 Uhr kann man sich dort einem geführten Rundgang durchs Tiergehege anschließen.

Interessierte und Gäste sind herzlich willkommen. Bitte nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel und belegen Sie öffentliche Parkflächen. Vielen Dank.

Standorte und Routen finden Sie hier

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!