12.10.25: Preis des Winterfavoriten

Am kommenden Sonntag, 12. Oktober, steht auf der Kölner Galopprennbahn das traditionsreichste Rennen für Zweijährige auf dem Programm: der WETTSTAR.de – Preis des Winterfavoriten (Gruppe III, 1.600 m, 155.000 Euro).

Seit 1899 gilt dieses Rennen als Gradmesser für die kommende Saison – wer hier siegt, darf sich Derbyfavorit des Winters nennen. Namen wie Lando, Lagunas oder Lirung stehen in der Siegerliste und markieren den Start großer Galoppkarrieren.

In diesem Jahr richtet sich der Blick vor allem auf den von Andreas Wöhler trainierten Gostam, der als Sieger des Badener Zukunftsrennens anreist. Herausgefordert wird er u. a. von den Kölner Hoffnungsträgern Guevara, Lommi, Nitaro, Somi und Dalyan – starke Kandidaten aus den Ställen von Peter Schiergen, Henk Grewe und Andreas Suborics.

Neben acht spannenden Rennen erwartet Besucher:innen ein abwechslungsreiches Familienprogramm mit Zaubershows (13:45 & 15:45 Uhr), Kettenkarussell, Ponyreiten, Hüpfburg, Bastelstationen und einer Rennbahn-Rallye mit Gewinnspiel.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt – Foodstände, Biergarten und Weinbar öffnen bereits um 11:30 Uhr.

Auch die beliebten Wein- und Champagner-Packages für vier Personen sind wieder erhältlich.

Termindetails: