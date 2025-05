Ab dem 14. Mai gibt es im Märchenwald in Efteling ein neues Märchen. Dann wird die Prinzessin auf der Erbse versuchen, auf einer Vielzahl an Matratzen einzuschlafen. Ob das gelingt, werden die Besucher sehen und hören, denn wie so oft im Märchenwald wird die Geschichte erzählt. Diesmal ist es ein gesungenes Märchen der flämischen Sängerin Geike Arnaert, zu einer Melodie des Hauskomponisten René Merkelbach. Der königliche Pavillon von „Die Prinzessin auf der Erbse“ befindet sich zwischen dem Trollkönig und dem Brunnen von Frau Holle. Den imposanten Hintergrund bietet das neue Efteling Grand Hotel.

Zum ersten Mal wird im Efteling-Märchenwald eine gesungene Geschichte zu hören sein. Viele Gäste kennen die Erzählungen von Wieteke van Dort, wie „Rotkäppchen“, „Rapunzel“ und „Die sechs Schwäne“. Efteling bat die flämische Sängerin Geike Arnaert, ein poetisches Lied zu singen, das auf eine zurückhaltende Komposition von René Merkelbach und einen Text von Merkelbach und Karel Willemen zurückgeht. Am 16. Mai wird Efteling eine EP mit drei Liedern veröffentlichen, die auch auf Spotify zu hören sein wird, darunter die gesungene Geschichte des Märchens.

Link zum Video: https://youtu.be/xWbRhaw9fTA

Chefdesigner Sander de Bruijn entwarf den romantischen Pavillon mit den gleichen Stilelementen und den charakteristischen Merkmalen wie beim Efteling Grand Hotel , das als prächtige Kulissedient. Hotelgäste erhalten ab dem 1. August sogar einen Privateingang zum Märchenwald. Das Tor führt direkt zum berühmten Märchen von Hans Christian Andersen, der von der schlafenden Prinzessin erzählt. Der Märchenwald erhält damit einen dritten Eingang.

Das Märchen

Es war einmal ein Prinz, der wollte nur eine echte Prinzessin heiraten. An einem stürmischen Abend klopfte im strömenden Regen eine Prinzessin aus einem fernen Land an die Tür des Palastes. Die Königin machte mit dem vor Nässe triefenden Mädchen mit dem ausgefransten Kleid, das sagte, sie sei eine echte Prinzessin, einen Test mit der Erbse. Sie versteckte eine Erbse unter zwanzig Matratzen und zwanzig Daunendecken. Nur eine echte Prinzessin wäre so empfindlich, dass sie die Erbse spürte und deshalb nicht schlafen könne...