Ringelschwanzmungos und Nacktmulle

Zwei neue, herbstliche Highlights präsentiert der Kölner Zoo: Ab jetzt sind wieder „Tiffy“ und „Ron“, die beliebten Ringelschwanzmungos, zu sehen. Ihr Zuhause wurde im Zuge des Baus der neuen Giraffenanlage, an das ihre Anlage grenzt, komplett modernisiert.

In direkter Nachbarschaft sind zudem 13 Nacktmulle eingezogen. Es ist das erste Mal, dass der Zoo der Domstadt diese kleine, tunnelgrabende Art hält, die dem menschlichen Auge nicht unbedingt als „schön“ erscheint. Wer also rund um Halloween einen faszinierenden Einblick in leicht „schauderhafte“ Naturerscheinungen haben will, ist bei den Nacktmullen im Kölner Zoo genau richtig.

Ringelschwanzmungo-Weibchen „Tiffy“ ist 13 Jahre alt. Sie kam 2013 aus dem Zoo Saarbrücken an den Rhein. Der 10-jährige „Ron“ zog 2019 aus Großbritannien nach Köln. Er stammt direkt aus Madagaskar, der Heimat der wuseligen Kleinsäuger. In Köln haben beide bereits neunmal für Nachwuchs gesorgt, was wichtig ist für den Erhalt dieser Art.

Die Tiere sind schlank und langgestreckt. Die Kopf-Rumpflänge kann bis zu 38 cm betragen. Ringelschwanzmungos (Galidia elegans) haben am Rücken ein rötlichbraunes Fell, der Kopf ist hellbraun, während ihre Beine und ihre Flanken schwarz gefärbt sind. Ringelschwanzmungo-Weibchen bringen pro Jahr ein Jungtier zur Welt. Neben dem Kölner Zoo halten in Deutschland nur die Zoologischen Gärten in Berlin, Heidelberg und Saarbrücken diese bei den Zoo-Gästen sehr beliebten Raubtiere.

„Tiffy“ und „Ron“ lebten für die Zeit der Sanierung zeitweise backstage in einem hinteren Zoobereich. Ihr neues Zuhause an der Giraffenanlage verfügt über zwei Stahl-Außengehege mit insgesamt 40 m² Fläche aus Naturboden. Wasserbecken sorgen für Beschäftigung. Das 16m² große Innengehege ist in vier Bereiche aufgeteilt. Innen- und Außenanlage sind je nach Anforderung flexibel zusammenschaltbar. Drei große Scheiben bieten den Zoogästen freie Sicht auf die Mungos.

Erstmals im Kölner Zu sehen sind Nacktmulle (Heterocephalus glaber). Ihre Anlage wurde in das im Sommer eröffnete Haus für Kordofan-Giraffen integriert – damit lebt eine der kleinsten Arten des Kölner Zoos nun direkt neben den höchsten Tieren, die der Zoo hält.

Die Gruppe der Kölner Nacktmulle umfasst 13 Tiere. Sie kamen aus der Wilhelma, dem Zoo in Stuttgart, nach Köln. Nacktmulle bilden Kolonien und organisieren sich nach dem Prinzip der Arbeitsteilung – ein für Säugetiere sehr seltenes Verhalten. Sie leben in unterirdischen Tunnelsystemen. Im Kölner Zoo sind diese halbseitig einsehbar, was besondere Einblicke mitten in den „Staatsbetrieb“ dieser faszinierend „schön-hässlichen“ Tiere ermöglicht. An der Spitze der Kolonie steht jeweils eine Königin, die für den Nachwuchs sorgt. Nach und nach wird sich die Gruppe der Kölner Nacktmulle vergrößern und alle vorgesehenen Tunnelsysteme erobern.

Nacktmulle werden fünf bis 15 Zentimeter lang. Sie wiegen zwischen 30 und 50 Gramm. Die Tiere sind nahezu haarlos, schrumpelig und rosa. Auffällig sind die langen Tasthaare zur Orientierung. Nacktmulle sind fast blind. Ihre langen Schneidezähne ragen auch bei geschlossenem Maul nach vorn heraus, damit beim Graben keine Erde ins Körperinnere gelangt.

Die Nacktmull-Anlage ist 2,5m² groß. Die darin liegende Röhrenkonstruktion wurde durch den Zooschreiner in enger Abstimmung mit den Tierpflegern individuell hergestellt. Das Höhlensystem erstreckt sich hinter einer Sichtwand. Alle Höhlen sind miteinander verbunden und können einzeln abgesperrt werden.

Der Kölner Zoo: Begeistert für Tiere. Online bereits ab 22,50 Euro buchbar. www.koelnerzoo.de