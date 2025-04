Runde Sache - Osterzeit ist Kölner Zoo-Zeit

Pünktlich zu Ostern herrscht munteres Treiben auf dem Clemenshof im Kölner Zoo: Fünf Afrikanische Zwergziegen, drei Bunte Deutsche Edelziegen und fünf Moorschnucken-Lämmer kamen dort in den vergangenen Tagen zur Welt. Vater der Edelziegen ist FC-Maskottchen „Hennes IX.“. Gäste können diese und andere Jungtiere derzeit im Clemenshof-Streichelzoo bewundern. Mit weiteren Geburten über die Feiertage ist zu rechnen. Da kann Ostern kommen!

× Erweitern Foto: Werner Scheurer

Der Zoo öffnet pünktlich zu den Feiertagen wieder das traditionsreiche Osterdorf „Lampeshausen“ mit hoppelnden Tieren zwischen frühlingsfrischem Blumenschmuck und Miniatur-Fachwerkhäusern. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des „Eiermobils“ informieren zudem mit spannenden Fakten zu eierlegenden Zoo-Tieren. Passend dazu werden hier an Ostersonntag und -montag bunt gefärbte Eier verteilt – solange der Vorrat reicht.

Nachwuchs hat sich auch in vielen anderen Bereichen des Zoos eingestellt. So u.a. bei den „Prinz-Alfred-Hirschen“, den Bantengs oder den Schwäbisch-Hällischen Schweinen. Großer Publikumsliebling ist der am 7. März geborene Asiatische Elefantenbulle „Taro“. Sein Gewicht ist mittlerweile auf rd. 200 Kilogramm angewachsen – 120 mehr als bei der Geburt. „Taro" beginnt aktuell, immer gezielter den Rüssel einzusetzen und z.B. nach Ästen zu greifen. Seine Lieblings-Spielkameradin ist die zwei Jahre ältere „Sarinya". Sie hat den Status als „Nesthäckchen" der Kölner Elefantenfamilie an „Taro“ verloren und stupst den Kleinen hier und da mal etwas eifersüchtig an.

• Rund geht es auf der großen Wiese vor dem Zoo. Das »Kölner Riesenrad« geht in die Verlängerung und steht dort noch bis zum 27. April 2025. Wer hoch hinaus und Dinos, Elefanten, Hennes & Co auf den Kopf schauen will, hat dafür also noch 10 Tage Zeit.

• Geöffnet ist auch die große Dinoworld-Sonderschau im Zoo. 24 originalgetreue Dino-Figuren – vom T-Rex mit Riesenzähnen bis zum 35 m langen Argentinosaurus – sorgen für große Augen bei Jung und Alt. Die detailgetreu gestalteten XXL-Figuren des weltweit führenden Dino-Austellers „DinoDon“ entführen die Gäste in die Zeit der Urzeitreisen.

• Nicht weniger packend ist das „Dino VR Erlebnis“ der VR-Experten von „TimeRide“. Gäste gehen dabei im Alten Nashornhaus des Kölner Zoos auf eine rd. 10-minütige Virtual Reality-Zeitreise in die ferne Vergangenheit. Die Expedition führt mittels VR-Brille viele Millionen Jahre vor unsere Zeit mitten unter die Dinosaurier. Erzähler ist der Kölner Erfolgsautor Frank Schätzing. www.koelnerzoo.de/dinoworld-koeln/

• Zusätzlich bietet der Kölner Zoo im Zoo Shop das exklusiv für das 165-jährigen Jubiläum konzipierte Panini Stickerheft (inkl. 6 Gratis-Stickern). Das Album bietet auf 48 Seiten Platz für 260 Sammelsticker rund um die tierischen Stars. Zusätzlich enthalten sind drei Sonderseiten „Dinoworld Köln".

Der Kölner Zoo hat an den Ostertagen durchgehend von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Tickets und Kombi-Tickets sowie weitere Infos unter www.koelnerzoo.de. Tipp: Dort online gekaufte Tages-Tickets oder Kombi-Tickets gelten als VRS-Fahrausweis – keine Parkplatzsuche, kein Anstehen an der Kasse

Wer auf die Schnelle noch ein Osterpräsent sucht: Patenschaften für Tiere oder Ticket-Gutscheine kann man schnell und unkompliziert online selbst bestellen – und damit Freude verschenken und gleichzeitig Gutes tun. www.koelnerzoo.de/besuch#onlineshop