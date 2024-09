Schöne Sauerei

Schwein muss man haben – der Kölner Zoo hat es: Seit Juli lebt hier die neue Zuchtsau „Elfriede“. Sie zählt zu den Schwäbisch-Hällischen Schweinen, einer seltenen Nutztierrasse. Das propere Tier wurde am 19. Oktober 2023 auf einem Bioschweinehof in der Nähe von Bielefeld geboren. „Elfriede“ ist im Zuchtbuch für diese bedrohte Art gelistet und daher ausgesprochen wertvoll.

Die Sau hat die mehrwöchige Quarantäne für neu auf den Clemenshof kommende Tiere nun beendet. In den kommenden Tagen lässt der Zoo sie mit dem erfahreneren Zuchteber „Eberhard“ zusammen. „Elfriede“ und „Eberhard“ haben dann die edle Aufgabe, für möglichst viele muntere Ferkel zu sorgen.

333 – große Schweinerei

Schweine brauchen exakt drei Monate, drei Wochen und drei Tage, bis sie ihre Ferkel zur Welt bringen. So ist es auch bei den Schwäbisch-Hällischen Landschweinen, einer alten Nutztierrasse. Charakteristisch stechen ihre schwarzen Köpfe, Hälse und Hinterbeine hervor. Manche Tiere sind auch komplett schwarz.

Aufgrund des fetten Fleischs waren die Schwäbisch-Hällischen früher sehr beliebt. Seit es die Verbraucher magerer mögen, sinken die Haltungszahlen. Heute ist die traditionsreiche Rasse vom Aussterben bedroht. Der Kölner Zoo widmet sich mit seiner Zucht dem Erhalt dieser Tiere.

Der Clemenshof mit Streicheltierbereich im Kölner Zoo ist ein Bauernhof nach bergischem Vorbild. Auf mehr als 4.000 Quadratmetern leben dort verschiedene Haustierarten – besonders solche, die vom Aussterben bedroht sind. Große und kleine Zoobesucher erfahren hier alles über seltene heimische Tierarten und die kleinbäuerliche Lebensmittelproduktion. Hier ist auch „Hennes IX.“, das berühmteste Tiermaskottchen der Welt, zu sehen.

