Sommer-Events am neuen Paradise Beach

Mit Start der Sommerferien in NRW am 27. Juni öffnet die Therme Euskirchen den neuen Beach Club und das Palmenparadies für Groß und Klein. Wer also nicht in die Ferne fliegt, der genießt seinen Sommerurlaub in der Therme. Das spezielle Ferienprogramm für die kleinen Gäste macht Lust auf entspannte Stunden am Beach. Während die Eltern in der neuen Textilsauna entspannen, bauen die Jüngsten Burgen im feinen Sand.

Buntes Sommerferienprogramm

In diesem Sommer öffnet die Therme das Palmenparadies und den Paradise Beach in den Ferien täglich für Familien. Das organisierte Sommerferienprogramm gibt's dienstags bis donnerstags, in der Zeit vom 28.06. - 17.07. von 12 - 14 Uhr und vom 18.07. - 7.08. jeweils von 14 - 16 Uhr. Der „Fensterladen" ist zu Gast am Beach (bei schlechter Witterung im Palmenparadies) und bietet kreative Bastelideen für Kinder an. An den übrigen Tagen finden immer wieder abwechslungsreiche Programmpunkte wie Mandala malen oder Glitzer Tattoos statt. Alle Familien sind herzlich willkommen, den Paradise Beach mit den neuen Außenpools und das Palmenparadies gemeinsam zu entdecken.

× Erweitern Foto: Thermen & Badewelt Euskirchen GmbH

Beach Partys & Cocktails an der Strandbar

An den Sommerwochenenden im Juli und August gibt es Live-Musik am Paradise Beach (jeden Freitag-Sonntag bei warmen Temperaturen). Ein Bad im Außenpool, chillen am Strand, gemeinsame Erholung mit den besten Freunden oder Wellness in der neuen Textilsauna. Dazu entspannte Klänge zum Sundowner.

Summer Paradise Party

Am Samstag, den 30. Juli 2022 feiert die Therme Euskirchen die „Summer Paradise Party“. Das große Sommerfest mit Live-Musik, einem bunten Unterhaltungsprogramm und Feuershow mit Specials am Abend. Das Programm ist im Eintrittspreis enthalten.

Ticketreservierung und weitere Infos unter: www.badewelt-euskirchen.de

