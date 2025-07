Der Seepark Zülpich bekommt frischen Wind: Ab sofort ist der Kölner Wassersportanbieter surft. in der Voreifel am Start. Unter dem Namen surft.beach Zülpich entsteht ein neuer Hotspot für Wassersport, Sommerfeeling und aktive Auszeiten direkt am Wassersportsee. Nur rund 30 Minuten von Köln entfernt wird Urlaub vor der Haustür geboten.

Die neue Location bietet fast alles, was auf und am Wasser möglich ist: Stand-up-Paddling (auch für Gruppen auf überdimensionalen SUPs), Windsurfen, Tretboote, Katamarane, Foil-Surfen, Surf-Yoga, Aquapark, Grillboote und eine ganze Reihe an Kursen für Einsteiger und Fortgeschrittene. Geplant ist außerdem ein Wellnessangebot mit Saunafässern und Whirlpools, das den Standort ganzjährig attraktiv machen soll. Auch Kindergeburtstage, Ferienprogramme und Firmenevents stehen auf dem Programm.

surft. ist verantwortlich für das gesamte Wassersportangebot auf dem Zülpicher See und betreibt darüber hinaus eine eigene Beachbar mit exklusivem Strandbereich, die perfekt zum Chillen nach dem Paddeln oder für entspannte Sonnenuntergänge am Wasser einlädt. Gaffel ist als Getränkepartner mit an Bord und sorgt mit seinem breiten Produktportfolio (von Gaffel Kölsch, Wiess und Lemon bis hin zu mittlerweile vier verschiedenen alkoholfreien Fassbrausen) für alle Wassersportler und Gelegenheiten, die passende Erfrischung.

Mit über 15.000 Mitgliedern zählt surft. mittlerweile zur größten Surf-Community Deutschlands. Das Team rund um Geschäftsführer Lukas Funck und Mehrheitsgesellschafter Björn Lindert bringt nicht nur Know-how vom Rhein, sondern vor allem Leidenschaft fürs Wasser mit. Bekannt geworden ist surft vor allem durch Wake-Surfen auf dem Rhein, auf einer hinter einem Motorboot künstlichen Welle.

„Der Seepark Zülpich ist ein Ort, an dem man auftanken kann. Wir möchten mit dem surft.beach mehr als nur einen Beachclub und ein Wassersportzentrum schaffen. Er soll ein Ort für alle werden, die das Meer im Herzen tragen – auch wenn keins in Sicht ist“, sagt Lukas Funck, Geschäftsführer bei surft.

Björn Lindert ergänzt: „Genau danach haben wir schon länger gesucht. Und als ich Ende März mitbekommen habe, dass hier eine Vakanz ist, habe ich direkt zugeschlagen. Gerade mal eine halbe Stunde von Köln entfernt, ist Zülpich der perfekte Ort für uns und alle, die Bock auf Beachfeeling, Wassersport und die perfekte Auszeit haben.“

surft.beach Zülpich ist ein gemeinsames Projekt mit dem Kinder- und Eventanbieter x4kids. Ziel ist es, ein ganzjähriges Freizeitangebot für Familien, Gruppen, Schulen und Unternehmen mit kreativen Formaten und jeder Menge Wasseraction aufzubauen.

Weitere Informationen und Buchungen: www.surftbeach-zuelpich.de