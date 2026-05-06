Um 11:00 Uhr öffnen sich die Tore zum Tagtraum Festival. Familien kommen an, orientieren sich und tauchen in die besondere Atmosphäre ein. Auf der Bühne erfolgt ein sanfter Auftakt, bevor sich das Festival in seiner ganzen Vielfalt entfaltet. Denn zwischen 12:00 und 16:30 Uhr stehen verschiedene Erlebnisbereiche zur Verfügung: In der Klangwiese wird musiziert und ausprobiert, in der Kreativwerkstatt gemalt, gebaut und gestaltet. Die Wundermanege lädt zum Jonglieren und Balancieren ein, während das Flüsterdeck Raum für ruhige Momente mit Geschichten und Musik bietet. Zudem gibt es eine vielfältige Bühne mit Musik und Unterhaltung für Kinder und Familien – u. a. mit Planschemalöör und Pelemele. Den Höhepunkt des Tages bildet um 16:30 Uhr das große Finale: Die Kölner Band Cat Ballou übernimmt die Bühne und gestaltet ein gemeinsames Abschlusskonzert für kleine und große TagtraumerInnen.

Das Tagtraum Festival richtet sich an Familien mit Kindern im Alter von etwa drei bis zwölf Jahren – und an alle, die sich einen Tag voller Leichtigkeit, Kreativität und gemeinsamer Erlebnisse wünschen. Erwartet werden rund 3.500 bis 4.000 Gäste.

Die Eintrittspreise:

Kinder bis einschließlich 2 Jahre 0€

Kinder von 3 bis einschließlich 14 Jahren 29€ zzgl. VVK-Gebühren

Jugendliche und Erwachsene ab 15 Jahren 49€ zzgl. VVK-Gebühren

Familienticket (2 Erwachsene und 2 Kinder) 129€ zzgl. VVK-Gebühren

In einer limitierten Early-Bird-Phase bis einschließlich 17. Mai 2026 gibt es ca. 20% Rabatt.

Tickets sowie alle Informationen gibt es online auf www.tagtraumfestival.de