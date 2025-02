Sie sind frisch verliebt und möchten mit einem besonderen Event den Zusammenhalt stärken? Sie sind schon länger in festen Händen und wollen das gemeinsame Glück am Tag der Liebe auf „tierisch“-schöne Art neu zelebrieren? Oder Sie sind Single und auf der Suche nach einem Partner fürs Leben? In allen Fällen sind Sie am Valentinstag, Freitag, 14. Februar, im Kölner Zoo genau richtig. Um 17 Uhr startet die Tour d´ Amour mit einem Abendrundgang mit vielen weiteren spannenden Infos am Haupteingang.

Es gibt verschiedene Gruppen – Singles oder Paare – aber alle das gleiche Thema: Die Liebe und der Valentinstag. Teilnehmer erfahren Interessantes und manchmal auch Skurriles über das Liebes- und Paarungsverhalten der Bewohner des Kölner Zoos. So zum Beispiel, dass sich Pinguin-Weibchen das dickste Männchen aussuchen, bei den Erdmännchen nur das ranghöchste Weibchen ran darf und die anderen sogar noch bei der Aufzucht helfen – oder, dass sich die Liebeshäufigkeit der Löwen nicht unbedingt zur Nachahmung empfiehlt!

Im Anschluss können die Besucher den Abend bei einem Cocktail im Aquarium ausklingen lassen. Teilnehmen können nicht nur Paare und frisch Verliebte, sondern auch überzeugte Singles und alle anderen, die schon immer wissen wollten, was es mit dem tierischen Paarungsverhalten auf sich hat.“

Wann: Freitag, 14. Februar, 17.00 Uhr, Tickets nur im Vorverkauf!

Infos und Buchung: www.koelnerzoo.de bzw. www.koelnerzoo.combi.ticketcounter.eu/de-DE/online-fuhrungen