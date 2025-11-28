Die Ausstellung eröffnet einen Einblick in Archäologie und Alltagswelt des alten Ägypten. In einer rekonstruierten Präsentation werden über 1.000 detailgetreue Repliken der Grabbeigaben gezeigt, angeordnet nach dem Zustand der Entdeckung durch Howard Carter im Jahr 1922. Multimediale Elemente zeichnen die Graböffnung und die Forschungen nach und vermitteln Kontext zu Herrschaft, Bestattungskultur und Nachwirkung des Pharaos Tutanchamun.

Die Entdeckung des Grabes von König Tutanchamun ist eines der größten historischen Ereignisse der Welt. Als der Archäologe Howard Carter das Grab 1922 öffnete, enthüllte er eine nie dagewesene Fülle von Schätzen: glänzende königliche Juwelen, heilige Artefakte, antike Waffen, Musikinstrumente und die weltberühmte Goldene Maske.

Bis heute fasziniert das Vermächtnis Tutanchamuns Millionen von Menschen auf der ganzen Welt. Im Laufe der Jahre sind jedoch wichtige Originalartefakte verloren gegangen.

Tutanchamun: Ein Immersives Abenteuer zeigt dieses einzigartige kulturelle Erbe in seiner ursprünglichen Form durch fachmännisch gefertigte Repliken. Diese Ausstellung ist die einzige Gelegenheit, die Schätze des Pharaos in ihrer Gesamtheit so zu erleben, wie sie aufgefunden wurden.

Tutanchamun – Ein Immersives Abenteuer, bis 08.03.2026, Di/Mi/So 10-18h, Do-Sa 10-20h, ehem. Autohaus, Oskar-Jäger-Str. 99, Köln-Ehrenfeld, ab 26€, www.tut-ausstellung.com