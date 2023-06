Gehören Sie auch zu den Menschen, die alles interessant finden, was mit Köln zu tun hat? Oder möchten Sie andere Seiten der Stadt kennen lernen? Veedel, in denen Sie noch nie waren, entdecken, wie man auch heute noch die Bunker erkennt, die Schutz bieten. An den Stadtrand fahren und den Hahnwald in Beziehung setzen zu Godorf? Mülheim zwischen Sankt Clemens am Rhein, wo Insider Mittagspause machen, und der berühmten Keupstraße erleben, Porz besuchen, wo der weltweite Marktführer für Gussglas und Floatglas sitzt, dass zu Multifunktionsgläsern für die Auto- und Solarindustrie sowie zu Bauglas verarbeitet wird. Hier schauen wir uns die Siedlung an, die für Arbeiter, Ingenieure und Direktoren erbaut wurde.

„Urlaub in Köln“ steht für Touren abseits des normalen Tourismusgeschäfts. Wir erkunden unsere Stadt von unten und oben, historisch und architektonisch. Wir radeln am Stadtrand, laufen durch Veedel, besuchen Siedlungen, Atombunker, Industriearchitektur. Mit Familien treffen wir uns im wilden Köln. In den letzten beiden Wochen der Sommerferien kann man unter 50 Angeboten (11 Radtouren, 30 Touren zu Fuß, dreimal mit dem Schiff unterwegs, sechs Angebote für Familien mit Kindern) wählen, was man schon immer mal anders sehen und kennen lernen will. Mülheim als altes Dorf wahrnehmen, herausragende Architektur im Hahnwald entdecken, über die Funktion von Türmen reden und sie erklimmen. Neu sind Touren zu Orten des Verbrechens: „True crime“ ist in aller Munde und Köln hat davon viel zu bieten. 15 von 50 Exkursionen sind neu. Einige Angebote waren in den vergangenen Jahren schnell ausgebucht.

Veedel spezial

Köln hat viele interessante Veedel. Wir besuchen sie: Rechtsrheinisch, linksrheinisch, mit dem Fahrrad und zu Fuß! Geheimtipps, Historie, grüne Oasen, schräge Typen, gute Nachbarschaften, denkmalgeschützte Siedlungen, Streetart, coole Kneipen und Namensgeber von Straßen. Wer mehr weiß, nimmt anders wahr! Für Nervenkitzel sorgt die Exkursion „Nachts im Wald“ in der Brücker Hardt. Neu in diesem Jahr sind Exkursionen durch Zollstock, an den Rheinboulevard und zum Deutzer Kastell. Wieder im Programm sind Bauhaus-Architektur in Rodenkirchen, Stammheim, das Chinesenviertel, Luftschutzrelikte in der City, der kölsche Hühnerkult, rechts und links der Venloer und vom Eigelstein, Frauen auf Melaten und noch viel mehr.

True Crime

Köln galt in den 1960er Jahren als das Chicago am Rhein. Kriminelle wie Dummse Tünn oder Schäfers Nas waren Unterweltkönige, vor denen viele Angst und Respekt hatten. Aber Köln war natürlich auch zu anderen Zeiten eine Hochburg des Verbrechens. Die Tatort Südstadt-Touren führt Bernd Imgrund, der während der Pandemie das Buch „Köln Kriminell“ geschrieben hat.

Zum Thema „Täter und Opfer in der Nachbarschaft – Lindenthal im Nationalsozialismus“ und der „Mord an 11.000 Jungfrauen und Tauchgang in das Mittelalter“ führt Helmut Fragenberg, der den True Crime Podcast im Kölner Stadt-Anzeiger macht.

Radtouren

Köln ist auf dem Weg, eine Fahrradstadt zu werden. E-Bikes, Lastenräder, Gravelbikes und jede Menge Tourenräder prägen das Stadtbild. Mit uns fahren Sie gemütlich zu Schlössern und Burgen, in den Südwesten, den Hahnwald, durch Mülheim und von Turm zu Turm. Insidergeschichten, die Geschichte hinter der Geschichte und witzige Streckenführungen stehen auf dem Programm.

Pänz

Am Adenauer Weiher hinter den Jahnwiesen erleben wir die Fledermäuse, wie sie in der Dämmerung die Mücken jagen. Mit sensationellem Tempo nähern sie sich der Wasseroberfläche, um dann rechtwinklig abzubiegen. Ein Schauspiel erster Klasse. Im Waldlabor in Marsdorf untersuchen wir Spuren von Tieren unter freiem Himmel als Familienprogramm.

www.urlaubinkoeln.de

