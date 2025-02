Vietnamesischer Krokodilmolch

Partner, zivilgesellschaftliche Organisationen, Zoos, Aquarien, botanische Gärten und Gemeinden auf der ganzen Welt begehen am 7. Februar den Reverse the Red Day. An verschiedenen Orten werden online und persönlich Veranstaltungen stattfinden, um diesen bedeutenden Tag für den Artenschutz zu feiern.

Das Ziel von Reverse the Red ist einfach, aber ehrgeizig: Wir müssen aufhören, unsere Umwelt an den Rand des Abgrunds zu drängen und immer mehr Arten auf der Roten Liste der bedrohten Arten der Weltnaturschutzunion (IUCN) in eine schlechtere Position zu bringen. Um den Verlust von Arten und Ökosystemen zu stoppen, brauchen wir einen systemischen Wandel. Deshalb bringt Reverse the Red eine vielfältige Koalition von Partnern zusammen, um zusammenzuarbeiten, die Bestrebungen und Auswirkungen zu verstärken und Menschen aus allen Gesellschaftsschichten dazu zu bewegen, sich für die biologische Vielfalt einzusetzen.

Zur Rettung der Arten, haben im Dezember 2022 fast 200 Regierungen in Montreal, Kanada, den Globalen Rahmen für die biologische Vielfalt von Kunming und Montreal (GBF) mit vier Zielen und 23 Vorgaben für 2030 verabschiedet. Es ist bereits gelungen, über 200 Arten auf der Roten Liste der IUCN um einen oder mehrere Schritte vom Aussterben zu entfernen. Partner wie Zoos, Aquarien, botanische Gärten, Forschungsinstitute, wissenschaftliche Netzwerke, Regierungen, Stammesregierungen und indigene Völker sowie Gemeindemitglieder tragen dazu bei, dass diese Arten nicht mehr auf der Roten Liste stehen. Beiträge zu Zucht, Haltung, Rettung und Auswilderung, Pathologie, Veterinärmedizin, Genetik-management, Bildung, Fundraising, Engagement in der Gemeinschaft und mehr sind der Schlüssel zur Erreichung der Ziele und zur Rettung von Arten.

Im Rahmen des Reverse the Red Species Pledge hat sich der Kölner Zoo verpflichtet, den negativen Trend für Arten umzukehren. Die Reverse the Red Species Pledge fasst die Bemühungen von Regierungen, Zoos, Aquarien, botanischen Gärten und anderen Organisationen zusammen, um eine Datenbank mit strategischen und wirkungsorientierten Bemühungen zur Erhaltung von Arten zu erstellen. Ziel der Species Pledge ist es, eine koordinierte Karte der wichtigsten Maßnahmen zur Wiederherstellung von Arten zu erstellen und dabei definierte Wirkungsindikatoren zu verwenden.

Ausstellungseröffnung vietnamesischer Krokodilmolch

Ein positives Beispiel für Reverse the Red ist der vietnamesische Krokodilmolch. Erst 2005 in Vietnam entdeckt konnte der Molch auf der Roten Liste der IUCN bereits von stark gefährdet auf gefährdet zurückgestuft werden. Insbesondere da man durch Freilandforschung im Köln-Hanoier Schulterschluss herausfinden konnte, welche Habitate sich im Norden Vietnams noch als Laichgewässer dieser Art eignen. Durch diese Forschungsarbeit weiß man, auf welche Regionen man sich für den Schutz dieser Molchart fokussieren muss. Neben Suche und Schutz der natürlichen Habitate unterstützt der Kölner Zoo nicht nur Schutzmaßnahmen für die Tiere vor Ort in Vietnam, sondern war weltweit die erste Einrichtung der es 2018 gelang die Tiere in menschlicher Obhut zu vermehren. Bis heute wurden über 500 Tiere im Kölner Zoo nachgezüchtet. Bereits in 2019 gingen diese Nachzuchten zurück nach Vietnam, um ein lokales Erhaltungszuchtprogramm in der Melinh Station für Biodiversität im Norden Vietnams zu unterstützen. Durch Nachzuchten in Köln und in der Melinh Station können nun die Bestände im Freiland weiter gestärkt werden. All das hat zusammen dazu geführt, dass die Art heute nicht mehr als stark gefährdet gilt. Im Übrigen wurden auch schon Kölner Nachzuchten an die Bürgerschutzinitiative Citizen Conservation gegeben, um das Erhaltungszuchtnetzwerk weiter auszubauen. Es konnte also schon eine auf vielen Partnern verteilte / basierte Schutzinitiative aufgebaut werden. Am Reverse the Red Day eröffnet der Kölner Zoo zusätzlich eine neue, teilweise auch digitale Ausstellung zur Erfolgsgeschichte des vietnamesischen Krokodilmolchs, bei dem die Besucher auch einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen der Erhaltungszuchtarbeit bekommen können.

Der Kölner Zoo hofft, dass Organisationen auf der ganzen Welt weiterhin die wichtige Arbeit zur Rettung von Arten unterstützen. Die Umkehrung des Artenrückgangs und die Wiederherstellung der Artenvielfalt sind möglich. Es müssen erfolgreiche Strategien beschleunigt und verstärkt werden, indem alle zusammenarbeiten und gemeinsam die Wirkung für die Arten erhöhen.

Krokodilmolche sind eine sehr artenreiche Gattung der Schwanzlurche. In Vietnam sind allein acht Arten bekannt, viele davon erst vor kurzem beschrieben, die alle kleine Verbreitungsgebiete im Tieflandregewald im Norden Vietnams haben. Die Molche sind in Vietnam hauptsächlich durch die Zerstörung ihres Lebensraumes durch die Abholzung der Regenwälder und durch den Abfang für die Nutzung in der traditionellen Medizin aber auch für den Tierhandel bedroht.