„Wetterfee“ ganz paradiesisch

So viele Wohlfühlorte, so eine große Vielfalt, die es zu entdecken gilt – Maxi Biewer, bekannt als RTL-Wetterfee seit fast 30 Jahren, ist begeistert von der Atmosphäre in der Therme. Mit Beginn der Wintersaison ist sie die Markenbotschafterin der Therme Euskirchen.

„Egal, wie das Wetter draußen ist, hier scheint immer die Sommer“, so formuliert es Maxi Biewer passend, als sie die Vitaltherme betritt. Die Wettermoderatorin und Buchautorin („Ich mach aus Regen Sonnenschein“) weiß, wovon sie spricht. Wasser ist ihr Element. Energie, Natur und Umwelt sind ihre Themen. Mit Start der Sauna-Wintersaison in der Therme ist Maxi Biewer die neue Markenbotschafterin der Therme.

Eine Verbindung, die auf Anhieb gepasst hat. „Mich begeistert die Vielfalt an der Therme Euskirchen. Es ist dieser ganz besondere Reiz, immer wieder etwas Neues zu entdecken.“ Und die erfahrene Journalistin hat schon viel gesehen. Das Reisen und andere Kulturen zu erleben ist ihre größte Leidenschaft. So haben es ihr vor allem die 12 thematisierten Saunawelten der Therme angetan. Jede einzelne entführt in eine andere Welt – vom fernen Osten in den Orient, von den Tropen bis nach Griechenland, von Spanien nach Wien und dann hoch in den Norden zum Keltenthron.

× Erweitern Thermen & Badewelt Euskirchen GmbH

Maxi Biewer ist besonders beeindruckt von der Koi-Sauna: "Die wunderschöne Atmosphäre hier, der Blick auf das große Aquarium mit den Kois und ihre eleganten Bewegungen, mehr Entspannung geht wirklich nicht."

In dieser Woche begrüßte Uwe Barth, Head of Therme Euskirchen, die beliebte Moderatorin zum Start der Zusammenarbeit in der Vitaltherme. Kurz vor der Wiedereröffnung des Saunabereichs nutzte sie die Gelegenheit, jeden Winkel und jeden Wohlfühlplatz der Therme genau zu erkunden. „Wir haben schon länger die Idee, unserer Therme ein besonderes Gesicht zu geben. Nun haben wir das perfekte gefunden und freuen uns sehr, mit Maxi Biewer eine wunderbare Markenbotschafterin für unsere Therme zu haben. Eine Lady mit Stil, so humorvoll und sympathisch. Das passt perfekt zu uns,“ ist sich Uwe Barth sicher. In den kommenden Monaten sind einige gemeinsame Aktionen geplant, die Vorfreude auf beiden Seiten ist groß. Maxi Biewer: „Ich lade wirklich jeden ein, hier einen Kurzurlaub zu verbringen. Besser geht’s nicht, und ohne lästige Flugzeiten.“

Ab 26. November, rechtzeitig zur Wintersaison kann auch die Vitaltherme & Sauna für die Gäste eröffnen. Damit stehen wieder alle Bereiche der Therme Euskirchen zur Verfügung.

Alle Informationen zur Vorab-Reservierung und den geltenden Regelungen unter: www.badewelt-euskirchen.de

