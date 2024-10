Wieder da - China Lights im Kölner Zoo

Eines der Highlights der Advents- und Winterzeit in Köln kehrt zurück. Am 13. Dezember 2024 starten wieder die China Lights im Zoo. Heute, am 08.10., beginnt der Vorverkauf unter www.koelnerzoo.de/onlineshop.

77 Lichtensembles – mehr als 11.000 LED-Lichter und 17.000 Meter Lichterketten – auf 20 Hektar Zoogelände: die China Lights sind zurück am Rhein. Es ist die fünfte Auflage des Illuminationsspektakels für die ganze Familie. Es lockte bei den vorherigen vier Ausgaben rund 350.000 Menschen an. Mit den China Lights läutet der Zoo sein Jubiläumsjahr ein – 2025 feiert er sein 165-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass zeigen die China Lights-Macher einige der beliebtesten Figuren aus den vergangenen fünf Jahren China Lights sowie viele neue Lichtensembles mit stimmungsvoll illuminierten Tier- und Phantasiefiguren im asiatischen Stil – verteilt über den gesamten Zoo.

Die China Lights 2024/25 sind in verschiedene neue Themenbereiche gegliedert: Auf den Willkommens-Bereich folgen die Specials „Faszinierende Meereswelten“ sowie „Schätze der Natur“. Die China Lights-Macher haben zudem Figuren in den Parcours integriert, die an das 165-jährige Bestehen des Zoos im Jahr 2025 erinnern. „Neben den besten Figuren der vergangenen fünf Jahre gibt es auch viele neue Licht-Ensembles zu entdecken. Das ist ein Parcours, den Köln so noch nicht gesehen hat“, so Christopher Landsberg, Vorstand Kölner Zoo. „Wir freuen uns schon sehr auf den Startschuss dieser bei vielen Menschen im Rheinland fest im Jahreskalender verankerten Veranstaltung.“

Die Aufbauarbeiten starten im November. Die Lichtdesigner bauen im Zoo insgesamt 77 Leuchtformationen auf, die sich aus rund 1.400 Einzelfiguren zusammensetzen. Rund 11.000 LEDs werden dafür eingesetzt. Größte Figuren sind der 40 Meter lange Drache auf der Zoo-Wiese am Haupteingang sowie die 35 Meter lange und zehn Meter hohe Arche Noah mit Tieren aus aller Welt. Sie versinnbildlicht, wie wichtig der Schutz der Artenvielfalt ist.

Publikums-Magneten sind die interaktiven Figuren – in diesem Jahr sind es neun Mitmachstationen für Groß und Klein. So können sich China Lights-Gäste z.B. auf den Mondschaukeln in den Kölner Abendhimmel aufschwingen, durch eigene Muskelkraft aus einer Phantasiepflanze Kunstnebelschwaden aufsteigen lassen oder den sieben Meter langen und knapp drei Meter hohen Unterwassertunnel zum Leuchten bringen. Affe, Schlange oder Schwein? Im Tierkreiszeichen-Parcours kann jede und jeder selbst überprüfen, ob die ihm zugeschriebenen Charaktereigenschaften den Tatsachen entsprechen – oder bloß schöner Schein sind. Sich selbst ins richtige Licht rücken können China Lights-Fans bei einem der verschiedenen Foto-Spots. Wie wäre es mit Erinnerungsbildern zwischen leuchtenden Löwen und Hirschen, unter küssenden Giraffen oder mit dem Leucht-Double von Hennes IX.?

Der Lichterparcours mit umweltfreundlichen LED-Leuchten erstreckt sich über das gesamte Zoogelände. Kulinarische Angebote der Zoo-Gastronomie und Fotopoint-Aktionen des Zoo Shops runden das Event für die ganze Familie ab.

Das Festival beginnt am 13. Dezember 2024 und endet am 2. Februar 2025.

Zeiten & Tickets – auf einen Blick:

Was? China Lights im Kölner Zoo

Wann? 13. Dezember 2024 bis 2. Februar 2025; täglich 17.30 – 21 Uhr (außer an Heiligabend und Silvester)

Tickets ab sofort unter www.koelnerzoo.de