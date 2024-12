WundWunschAktion 2024

„Die Welt braucht gute Nachrichten“, so beschreibt Christoph Palm, Geschäftsführer der Josef Wund Stiftung den Kern der WundWunschAktion. Mit diesem Förderprojekt unterstützt die Josef Wund Stiftung seit 2019 gemeinnützige Organisationen und Projekte rund um die drei Thermenstandorte der Unternehmensgruppe Josef Wund in Euskirchen, Sinsheim und Titisee-Neustadt. Die Spendenempfänger werden von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der ortsansässigen Thermen vorgeschlagen und ausgewählt. In diesem Jahr werden insbesondere Projekte für Kinder und Jugendliche in den Bereichen Lernen, Spielen und Sport mit einer Spende zwischen 500 und 1.000 Euro bedacht. Unter den weiteren Begünstigten sind Sporteinrichtungen, Seniorenangebote und Tierschutzvereine. Über die Spendenhöhe für die Projekte entscheiden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Thermengruppe in einer Abstimmung. Pro Standort erhält der erstplatzierte Vorschlag 1.000 Euro, zwei weitere Einrichtungen erhalten 750 Euro und alle weiteren je 500 Euro.

THERME EUSKIRCHEN

Am Freitag, 6. Dezember 2024 fand die Spendenübergabe in der Therme Euskirchen statt. Petra Wund als Gesellschafterin der Josef Wund Stiftung und der Geschäftsführer Christoph Palm überreichten am Nikolaustag die Dankesurkunden an 10 Organisationen in Euskirchen und der Region. „Mit Ihrem Engagement für die Menschen und Tiere um Sie herum lässt sich unsere Welt besser machen und mit guten Nachrichten erhellen“, so Christoph Palm, Geschäftsführer der Josef Wund Stiftung. „Wir blicken mit Ihnen voller Dankbarkeit und Zuversicht auf das Jahr 2025 und freuen uns auf das 10-jährige Jubiläum der Josef Wund Stiftung.“

Geförderte Organisationen und Projekte in der Reihenfolge der Mitarbeitenden-Wahl:

Spende an die Hilfsgruppe Eifel | Hilfe für krebskranke Kinder e.V. | 1.000 €

Wünschewagen | ASB Rhein-Erft/Düren | 750 €

Spende an die lokale Behindertenstätte | Lebenshilfe Kreisvereinigung Euskirchen e.V. | 750 €

Spende für Schulprojekte | Gemeinschaftsgrundschule Nordstadt | 500 €

Sinnestastwand für Entdeckerhäuschen | Großtagespflege in Swisttal Heimerzheim | 500 €

Trommelprojekt mit Profis | Hans-Verbeek-Schule | 500 €

Parkmöglichkeiten für kleine Zweiräder | Johannes-Vincken Grundschule Lommersum | 500 €

Spende | Karnevalsgesellschaft KG Alt Oeskerche 1953 e.V. | € 500 €

Spielmaterial | Offene Ganztagsschule Brühl-Badorf | 500 €

Erneuerung eines Schutznetztes | RKV Athletics Bebra e.V. | 500 €

Die Josef Wund Stiftung

Die Josef Wund Stiftung sendet im Sinne ihres Stifters klare Impulse in die Gesellschaft, gibt Anstöße, bietet Unterstützung und hilft speziell denjenigen, die mit Leistungswillen aus ihrem Leben für sich und andere das Beste machen wollen. Die Stiftung lässt sich vom Grundsatz des Förderns durch Fordern leiten. Dieser Gedanke bildet für die Josef Wund Stiftung das Fundament ihrer Zweckverwirklichung.

Das Engagement für das Gemeinwohl manifestiert sich bei der Josef Wund Stiftung vor allem durch die Durchführung und Förderung von Projekten aus den Bereichen Bildung, Gesundheit und Kreativität. Das Thema Wasser spielt dabei eine übergeordnete Rolle, was sich in den stiftungseigenen Projekten verdeutlicht: Mit der „Wundine Schwimmakademie“ leistet die Stiftung einen Baustein zum Schwimmenlernen für Kinder, mit dem neuen „Undine Award“ zeichnet sie seit 2022 unter dem Motto „Wasser für den Menschen“ innovative Projekte und Initiativen u.a. mit einem Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro aus. Mit ihrem Engagement möchte die Stiftung einen wesentlichen Beitrag für gesellschaftlichen Fortschritt und wirtschaftliche Stabilität leisten.

Die Josef Wund Stiftung wird in der Rechtsform der gemeinnützigen GmbH mit Sitz in Stuttgart geführt. Sie wurde von dem erfolgreichen Architekten und Unternehmer Josef Wund selbst errichtet, mit dem Ziel, auf diesem Weg seine Unternehmensnachfolge zu regeln und die Allgemeinheit an seinem wirtschaftlichen Erfolg teilhaben zu lassen.

Der Stiftungsgründer Josef Wund war als Architekt und Unternehmer unter anderem für Planung, Bau und erfolgreichen Betrieb der drei Thermen in Euskirchen, Sinsheim und Titisee-Neustadt verantwortlich.

www.jw-stiftung.de