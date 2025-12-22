Zoo, Du Fröhliche!

Der Kölner Zoo hat rund um die Feiertage geöffnet (9 bis 17 Uhr). Die abendlichen China Lights-Veranstaltungen finden zwischen den Jahren ebenfalls wie gewohnt statt. Einzige Ausnahmen sind Heiligabend und Silvester. Der Zoo schließt an diesen beiden Tagen bereits um 14 Uhr. Tagestickets kosten an diesen beiden Tagen jeweils nur den Gruppentarif.

Heiligabend: Kinder bis 12 Jahre können kostenlos in den Zoo

An Heiligabend macht der Kölner Zoo allen Pänz ein besonderes Geschenk. Kinder bis einschließlich 12 Jahre können dann gratis in den Zoo. Das Angebot kann aufgrund der Aufsichtspflicht nur in Begleitung einer erwachsenen, zahlenden Aufsichtsperson gelten mit Bitte um Verständnis. Die Zoogastronomie bietet Kindern am Café Almira an Heiligabend kostenlos Kinderpunsch an. Tickets für das beliebte „Bauernfrühstück“ sind auch als Geschenkgutschein erhältlich – eine gute Idee für alle, die Geschmackvolles verschenken wollen. Buchung hier: https://zoogastronomiegmbh.combiv2.ticketcounter.de/de-DE/bauernfruhstuck-gutschein

Zoo verschenken – und „tierisch“ viel Freude bereiten

Der Präsente-Tipp: Wer nach dem richtigen Weihnachtsgeschenk für Groß und Klein sucht: Zoo-Jahreskarten sorgen an 365 Tagen für „tierisch“ viel Spaß. Sie sind schon ab 55 Euro erhältlich unter https://koelnerzoo.de/besuch#onlineshop Tipp: Im ZooShop gibt es viele weitere ausgefallene Geschenkideen – von nachhaltigen Plüschtieren aus 100 Prozent recycelten Materialien über Zoo-Hoodies bis zum Zoo-Wimmelbuch.

Der ZooShop ist auch digital vertreten unter https://shop.koelnerzooshop.de/. Reinschauen, online stöbern – und Geschenke bequem von der Couch aus bestellen.

China Lights: Zauber der Weihnachtszeit

Noch bis 1. Februar 2026 finden im Kölner Zoo die abendlichen China Lights statt. 64 Lichtensembles mit kunstvollen Riesenlaternen verteilt über das ganze Zoogelände sorgen für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Highlights sind die 25 Meter lange Riesenschlange und die spektakuläre Leucht-Vulkanlandschaft. Das ist perfekt für einen Abendausflug mit Familie und Freunden. Auch als Gutschein erhältlich. Tickets online unter https://koelnerzoo.de/besuch#onlineshop.

Zoo-Öffnungszeiten an den Feiertagen auf einen Blick

• Heiligabend und Silvester: 9-14 Uhr; letzter Einlass und Kassenschluss um 13:30 Uhr; Tierhäuser schließen um 13:45 Uhr; nur an diesen beiden Tagen kein China Lights.

• Alle anderen Tage (auch 1. und 2. Weihnachtstag sowie Neujahr): 9-17 Uhr geöffnet; letzter Einlass und Kassenschluss um 16:30 Uhr; Tierhäuser und Aquarium schließen um 16:30 Uhr.

• China Lights: noch bis 1. Februar 2026, von 17:30 bis 21 Uhr geöffnet (außer Heiligabend und Silvester)