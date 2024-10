Zoo modernisiert Einlass- und Kassenbereich

Der Kölner Zoo hat einen Teil seines Kassen- und Einlassbereichs neugestaltet. Möglich war dies, nachdem er den baufälligen Kiosk vor dem Zoo Haupteingang 2022 schlussendlich übernehmen konnte, um ihn dann abzureißen.

Stattdessen konnte der Zoo an gleicher Stelle nun einen optisch ansprechenden und modernen Kiosk in Container Bauweise errichten. Hier werden zukünftig Tickets, Gutscheine und Jahreskarten sowie kleine Zoosouvenirs, Snacks und Kaltgetränke verkauft. Parallel dazu hat der Zoo auch das angrenzende Areal fahrradfreundlich und umweltgerecht aufgewertet: u.a. mit zahlreichen Sitzsteinen und neuer Grünbepflanzung an Stellen, die vorher durch Bodenplatten versiegelt waren.

× Erweitern Foto: Dominic Bradt

Zudem entstehen dort 150 neue Abstellmöglichkeiten für Fahr- und Lastenräder. Kein anderer Zoo in Deutschland verfügt über mehr Fahrradständer unmittelbar vor dem Zoo Haupteingang. Tipp: Wer umweltfreundlich und ohne Parkplatzsuche zum Zoo kommen will, kann zudem das Kölner Zoo-E-Ticket nutzen. Gäste können es unkompliziert selbst über www.koelnerzoo.de buchen – egal ob vor dem Zoo oder bereits zuvor auf der heimischen Couch. Das E-Ticket hat den besonderen Vorteil, dass es als VRS-Fahrschein für die Zoo-An- und Abreise gilt.

Das neue Kassen- und Servicegebäude liegt auf dem Weg von der KVB-Haltestelle „Zoo/Flora“ zum Zoo-Haupteingang. Der Zoo entzerrt damit den Ticketverkauf vom unmittelbaren Zoo-Haupteingang. Das sorgt vor allem an Wochenend- und Ferientagen oder bei stark frequentierten Großveranstaltungen wie „China Lights“ für eine bessere Verteilung der Gäste auf dem gesamten Vorplatz und damit für mehr Wohlfühlqualität.

Christopher Landsberg, Vorstand Kölner Zoo: „Wir bieten unseren Gästen an dieser Stelle nun mehr Platz und neue Angebote. Man kann hier vor dem Zoobesuch unkompliziert das Ticket kaufen oder die Jahreskarte verlängern und hinterher mit einem Eis oder Softgetränk auf den Sitzsteinen entspannen.“

Der Zoo wollte nicht nur die Verweildauer optimieren, sondern an dieser Stelle auch raumplanerisch für eine erste Aufwertung sorgen. Christopher Landsberg: „Der Bereich zwischen Rhein, DEVK, Riehler Straße, Zoo und Flora hat großes städtebauliches Entwicklungspotenzial. Wir als Zoo haben hier nun einen Anfang gemacht und unser Entree übergangsweise optimiert. Im ,Masterplan 2030‘ skizzieren wir weiterführende Ideen für eine komplette Umgestaltung unseres Eingangsbereichs. Wir sind also vorbereitet darauf, den Empfang des Zoos in künftige bauliche Gesamtlösungen am Riehler Gürtel sinnvoll einzugliedern.“

Eckdaten: