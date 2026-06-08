Führungswechsel bei Pixum

Beim Online-Fotoservice Pixum steht eingeplanter Wechsel an der Unternehmensspitze bevor: Gründer und Geschäftsführer Daniel Attallah wird das Unternehmen Ende Juli2026 nach über 25 Jahren planmäßig verlassen und sich aus dem operativen Berufsleben zurückziehen. Seine Nachfolgeübernimmt Thomas Alscheid, der Pixum bereits von 2008 bis 2019 unter anderem als Mitglied der Geschäftsleitung entscheidend mitgeprägt hat.

Attallah gründete Pixum im Jahr 2000 und war damit maßgeblicher Wegbereiter des Online-Fotodrucks in Deutschland. Pixum ist der erste in Deutschland gegründete Online-Fotoservice und zugleich der einzige Anbieter aus dieser frühen Internet-Zeit, der bis heute erfolgreich besteht. Damit zählt Pixum zu den prägenden Unternehmen der europäischen Online-Fotobranche.

Unter Attallahs Leitung entwickelte sich Pixum von einem Startup zu einem der führenden Online-Fotoservices in Deutschland und Europa mit mehr als 170 Mitarbeitenden. Das Unternehmen steht heute für hohe Produktqualität, kontinuierliche Innovation und einen klaren Fokus auf Nutzerfreundlichkeit und Service.

„Daniel Attallah hat Pixum mit großer unternehmerischer Weitsicht aufgebaut und die Branchenachhaltig geprägt“, sagt Thomas Alscheid, der neue Geschäftsführer von Pixum. „Die Verantwortung zu übernehmen und diese Erfolgsgeschichte weiterzuführen, ist für mich etwas ganz Besonderes.“

Daniel Attallah zieht eine positive Bilanz seiner Zeit bei Pixum: „Pixum über mehr als 25Jahre prägen, führen und gemeinsam mit vielen großartigen Menschen weiterentwickeln zu dürfen, war eine großartige Reise und ein Privileg. Wir haben ein Unternehmen aufgebaut, das eine ganze Branche geprägt hat und für Unternehmergeist, Innovation, Kundennähe und Teamgeist steht – und auf das ich sehr stolz bin.“

Mit Thomas Alscheid übernimmt ein Branchenkenner die Führung, dem Pixum bereitsbestens vertraut ist. Nach seiner Zeit in der Pixum Geschäftsleitung führte er zuletztgemeinsam mit Alexander Nieswandt das Online-Fotolabor WhiteWall und verantwortete alsCo-Geschäftsführer die Weiterentwicklung der Premiummarke.

Als Geschäftsführer will Alscheid die Position von Pixum weiter stärken – durch konsequente Kundenorientierung, technologische Innovationen und nachhaltiges Wachstum. Mit dem Führungswechsel stellt Pixum die Weichen für die nächste Phase seiner langjährigen und erfolgreichen Entwicklung.

Über Pixum

Pixum ist einer der führenden Online-Fotoservices in Deutschland und Europa. Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen hat seinen Firmensitz in modernen und innovativen Räumlichkeiten in Köln und beschäftigt über 170 Mitarbeitende.

Neben dem besten Service und einem einfachen, inspirierenden Einkaufserlebnis, begeistert Pixum seine Kunden mit hochwertigen Markenprodukten wie dem Pixum Fotobuch, dem Pixum Wandbild oder dem Pixum Fotokalender. So hilft der Online-Fotoservice, allen Kundenihre schönsten Foto-Momente zu bewahren, zu teilen und zu genießen.

Pixum Fotoprodukte lassen sich zu jeder Zeit und an jedem Ort gestalten und bestellen - mobil über die Pixum App, auf der Pixum Website oder über die kostenlose Pixum Fotowelt Software. Sowohl die Pixum Produktqualität, der Pixum Kundenservice als auch die Pixum App wurden bereits vielfach ausgezeichnet, u.a. vom TÜV Rheinland und der Zeitschrift CHIP. Die Pixum App erhielt 2024 und 2025 den TIPA World Award als beste App für Fotoprodukte. Mit der Auszeichnung werden die weltweit führenden Foto- und Imaging-Produkte gekürt.

Seit Ende 2014 betreibt Pixum mit der Schwestermarke artboxONE (artboxone.de) einen eigenen Online-Shop für kuratierte Kunst. Die vielfältigen Motive reichen von Typografie überHandlettering bis hin zu Street-Art und sind u.a. auf hochwertigen Wandbildern erhältlich.