2026 jährt sich das erste mit GOLD ausgezeichnete Album „Seit an Seit“ zum zehnten Mal, und dieses Jubiläum soll gleich doppelt gefeiert werden! Nach der grandiosen Resonanz auf das ausverkaufte, eigene Jubiläumsfestival „Heldenfest“ in Wuppertal hat die Band kurzerhand beschlossen, noch eine ganze Jubiläumstour zu spielen! In 13 ausgewählten Städten wollen sie mit den Fans anstoßen: auf alles, was war, alles, was ist und alles, was noch kommen wird!

Zehn Jahre, unzählige Konzerte, Hymnen voller Lebenslust und ein unerschütterlicher Pakt der Freundschaft – dArtagnan blicken 2026 auf eine Dekade zurück, die sie von einer kühnen Idee zu einer festen Größe in der deutschsprachigen Rocklandschaft geführt hat. Für ihre getreue Gefolgschaft veröffentlichten die Nürnberger mit dem siebten Album „Helden x Hymnen“ ein ganz besonderes Album, denn „Helden x Hymnen“ ist mitnichten ein reguläres Album, sondern besteht zum größten Teil aus frisch eingespielten Cover-Versionen.

Die größten musikalischen Momente aus einer Dekade dArtagnan wollen ebenso gefeiert werden wie das Leben und die Liebe zur Musik. Und natürlich haben die Franken auch neue Überraschungen im Gepäck, die diese Abende zu etwas ganz Besonderem machen!

Dies ist der Dank an alle – die treuen Freunde, die dArtagnan seit Jahren begleiten und ohne die all das niemals möglich gewesen wäre. Also, erhebt das Glas, ölt die Stimmen und schärft die Schwerter:

Heldinnen und Helden, singt mit dArtagnan die Hymnen – und feiert 10 Jahre dArtagnan auf der „Helden & Hymnen“-Tour.

dArtagnan – „Helden x Hymnen“, 27.11., 19.30h, Einlass 18.30h, Special Guests: Storm Seeker & Doppelbock, Carlswerk Victoria, Schanzenstr. 6–20, 51063 Köln, ab 52,90€ zzgl. Versand, www.dartagnan-tickets.de

Wir verlosen für das Konzert am 27.11.2026 im Carlswerk 2x2 Karten!

Teilnahmeschluss ist der 18. November 2026, die Auslosung erfolgt am selben Tag.