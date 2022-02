Manchmal passieren noch Wunder: Eigentlich teilte die Amerikanerin Kitty O’Meara das Gedicht "Und die Menschen blieben zu Hause" im März 2020 lediglich auf ihrer privaten Facebook-Seite. Was dann passierte, hätte sie sich niemals träumen lassen, denn innerhalb kürzester Zeit wurden ihre Zeilen von Millionen begeisterten Menschen weltweit geteilt. Das Gedicht wurde durch soziale Medien, Nachrichten und einflussreiche Persönlichkeiten wie Deepak Chopra, Lindsey Lohan und Kate Winslet weit verbreitet, und O, "The Oprah Magazine" bezeichnete O'Meara sogar als „Poesie-Preisträgerin der Pandemie".

In einer Zeit, in der sich ein Großteil der Menschheit hilflos und dem Corona-Virus ausgeliefert fühlt, werden O’Mearas Zeilen dringend gebraucht. Sie ermutigen uns dazu, überholte Denkmuster loszulassen, neue Lebensweisen zu erschaffen und dadurch mehr und mehr im Einklang mit uns selbst und unserer Umwelt zu leben. Zentrale Themen des Buches sind die Kraft der Kunst in schwierigen Zeiten und die große Bedeutung von Umweltschutz für uns und unseren Planeten.

"Und die Menschen bleiben zu Hause" inspirierte

Besonders bemerkenswert war der Dominoeffekt, den das Gedicht in Bezug auf die Entstehung zahlreicher neuer Kunstwerke hatte, darunter Kurzfilme, Lieder, Musikvideos, Tänze, Kompositionen und vieles mehr. Zu den vielen Höhepunkten zählt ein Musiksolo des Komponisten John Corigliano, das von Renée Fleming in der Online-Veranstaltung "We Are Here" uraufgeführt wurde: ein Fest der Widerstandsfähigkeit und der Hoffnung.

Die Autorin

O'Meara lebt zusammen mit ihrem Ehemann Phillip Hagedorn im amerikanischen Wisconsin, die beiden haben fünf Hunde und drei Katzen. "Und die Menschen blieben zu Hause" ist ihr erstes gedrucktes Buch. O'Meara hat im Laufe ihres Lebens als Lehrerin, Seelsorgerin im Krankenhaus, Werbetexterin und Redakteurin geabeitet.

Die Botschaft des Buches ist zeitlos, denn es geht um das Potenzial von Krisen für uns Menschen. Oder wie Jim Carrey einmal gesagt hat: („Wenn ich sage, dass alles im Leben zu deinem Besten geschieht, dann weiß ich wirklich nicht, ob das stimmt. Ich treffe damit nur eine bewusste Entscheidung, Herausforderungen anzunehmen und auf eine produktive Weise zu bewältigen.“

Persönlicher Bezug der Verlegerin zum Buch

Inwieweit man von einer Infektion mit Corona aus der Bahn geworfen werden kann, hat die Verlegerin Marie Franz am eigenen Leib erfahren. Wochenlang litt sie an Erschöpfungszuständen und Schlafstörungen. Ausgerechnet in dieser Zeit arbeitete sie unter Zeitdruck an der deutschen Ausgabe von Und die Menschen blieben zu Hause – in Quarantäne mit ihrem Partner und ihren beiden kleinen Kindern. „In dieser Zeit bin ich öfter an meine Grenze gekommen“, erzählt sie. „Mein Körper und meine Kinder wollten meine volle Aufmerksamkeit, als Selbstständige konnte ich mich aber nicht krankschreiben lassen und der Erscheinungstermin rückte immer näher. Es war ein richtiges Dilemma.“ Diese Situation eröffnete ihr aber auch die Möglichkeit, die Botschaft des Buches auf Herz und Nieren zu prüfen. „Als es mir wegen Corona überhaupt nicht gut ging, hat mir dieses Gedicht sehr geholfen. In diesen Momenten habe ich mich dafür entschieden, mich auf alles Positive zu konzentrieren und wirklich zu hinterfragen, was meine Prioritäten im Leben sind. Nach einer Erkrankung sieht man die Welt oft mit anderen Augen, alles Unwichtige verliert an Bedeutung und man ist dankbar für vieles, was einem vorher selbstverständlich schien. Diesen Perspektivwechsel versuche ich seitdem beizubehalten.“

Goldblatt Verlag

Und die Menschen blieben zu Hause

von Kitty O'Meara

Illustrationen von Stefano Di Cristofaro und Paul Pereda

Hardcover | 17,95€

Altersempfehlung: 4 - 99 Jahre

32 Seiten | 30, 5 x 23,5 cm

ISBN 978-3-948676-03-2

Aus dem Englischen von Jennifer Holleis

Titel der Originalausgabe "And the people stayed home"

