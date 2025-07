Mehrere Singles, zwei EPs, TikTok Content mit Coversongs, jede Menge Ambition, Talent und der ungebrochene Wille, eine erfolgreiche Musikerin zu werden. Mit diesem Rezept hat sich Alessi Rose ein Sprungbrett gebaut, dass die britische Pop-Newcomerin zwei Jahre nach dem Release ihrer Debütsingle bereits auf ihre restlos ausverkaufte For Your Validation Tour durch Europa schickte. Nur einen Monat später tourte sie erneut durch Europa und spielt im Vorprogramm des Megastars Dua Lipa auf allen 23-Tourdates vor Zehntausenden in europäischen Arenen. Mit ihrer dritten EP „Voyeur“ im Gepäck, die am 25. Juli erscheint, kündigt Alessi Rose nun ihre nächste Tour an und skaliert die Venues merklich nach oben. Bevor sie in Nordamerika als Support für Tate McRae zu sehen sein wird, kommt Alessi Rose im September zurück nach Deutschland und spielt ihre bisher größten Headline-Shows in Berlin, Hamburg und Köln.

Alessi Rose wurde im englischen Derby geboren und begann bereits im Kindesalter Gesangsunterricht zu nehmen und sich für Musical Theater zu interessieren. Voller kreativer Energie nahm sie als Kind an Poesie Wettbewerben teil, sang und lernte Klavier zu spielen. Inspiriert von Gracie Abrams und einem 30-sekündigen Video Clip begann Alessi Rose schließlich selbst kurze Performance-Videos von sich zu posten. Mit der Hilfe eines Freundes ihrer Eltern beschaffte sie sich am Ende des COVID-19-Lockdowns Software zum Produzieren und begann langsam eigene Demos zu produzieren, die sie an BBC Introducing schickte, wo sie fast wöchentlich von Dean Jackson gespielt wurden. Nach stetigem Output von Coversong-Videos auf Social Media debütierte Alessi Rose 2023 mit ihren selbstproduzierten Singles „say ur mine“ und „hate this part“, die schnell Anklang fanden. 2024 erschien die erste EP „rumination as ritual“, die mit den Singles „eat me alive“, „break me“ und dem Song „CRUSH!“ größere Aufmerksamkeit erzeugte. Im Januar 2025 erschien ihre zweite EP „For your validation“, die im September 2024 bereits mit der Lead-Single „oh my“ angekündigt wurde und den ersten größeren Hit der Sängerin andeutete. Auch „imsochillandcool“ und „pretty world“ wurden vorab als Singles veröffentlicht und führten mit ihrem Indie-Pop Sound zu einem Signing bei Warner Chappell Music, wo die EP nach dem Release der Single „start all over“ letztlich erschien. Vor Kurzem veröffentlichte die Sängerin den Song „Same Mouth“ als ersten Vorboten auf ihre „Voyeur“ EP. Dass Alessi Rose kurz vor dem ganz großen Durchbruch steht, ist für Fans seit langem klar; 2025 hat die Sängerin auch die letzten Zweifel daran abgelegt und lässt ihren nächsten Schritt mit Spannung erwarten.

Alessi Rose, 11.09., 20h, Carlswerk Victoria, Schanzenstr. 6-20, Köln, ab 35,20€

